Saffet Sancaklı: "Ben ülkeyi yönetiyorsam spora karışırım"

Milli Gazete muhabirine konuşan Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, Suudi Arabistan’da yaşanan Süper Kupa krizi ve Türkiye Futbol Federasyonu hakkında açıklamalarda bulundu.
“SİSTEMİ DÜZELTMEK KOLAY DEĞİL”
TFF başkanlığıyla adı geçen Sancaklı “ Başkan olmayı düşünür müsünüz?” sorusuna yanıt olarak şunları kaydetti “ Şu an milletvekiliyim, ileride ne olur bilemem ama ben başkan olursam birçok şeyi değiştiririm. Mevcut sistem çökmüş durumda. Bu sistemi düzeltmek kolay değil. Ben profili çiziyorum. Federasyonun 20 kişilik kadrosu varsa, hiç olmazsa 5’i futbolun içinden gelenlerden olmalı. Futbolu yönetenler, futbolun içinden gelen, işi bilen kişiler olmalı.
“BEN ÜLKEYİ YÖNETİYORSAM SPORA KARIŞIRIM”
Hani spor ve siyaset karışmaz diyorlar ya, karışır çünkü ben ülkeyi yönetiyorsam spora karışırım. Siyasetçi, kulübün başkanı kim olacak, hangi futbolcu transfer edilecek, ona karışmaz. Geri kalan her şeye karışır."dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(3 )
Resul - adam haklı yahu
Ger 14 - İTİRAF EDİYORSUN SİSTEM COKMUS DİYORSUN.21 SENEDİR ORTAKSİN YANCİSİN COKUNTUYE DESTEKSİN.ALLAH SENİNDE CEZANİ VERSİN OGLUNLA BERABER.RANTCİ KUL HAKKİ YİYEN HİRSİZLAR SURUSU.
İzmi̇tli̇ - Senin hiç bir işin düzgün olmaz saffet.mv likten aldığın maaş ve yolluklar haram zıkkım olsun. Kocaeliye hiç bir faydan olmadı.Düş yakamızdan saffet,git İstanbuldan mv ol bakalım olabiliyormusun.
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.