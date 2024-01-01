Saffet Sancaklı: "Ben ülkeyi yönetiyorsam spora karışırım"

Milli Gazete muhabirine konuşan Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, Suudi Arabistan’da yaşanan Süper Kupa krizi ve Türkiye Futbol Federasyonu hakkında açıklamalarda bulundu.

“SİSTEMİ DÜZELTMEK KOLAY DEĞİL”

TFF başkanlığıyla adı geçen Sancaklı “ Başkan olmayı düşünür müsünüz?” sorusuna yanıt olarak şunları kaydetti “ Şu an milletvekiliyim, ileride ne olur bilemem ama ben başkan olursam birçok şeyi değiştiririm. Mevcut sistem çökmüş durumda. Bu sistemi düzeltmek kolay değil. Ben profili çiziyorum. Federasyonun 20 kişilik kadrosu varsa, hiç olmazsa 5’i futbolun içinden gelenlerden olmalı. Futbolu yönetenler, futbolun içinden gelen, işi bilen kişiler olmalı.

“BEN ÜLKEYİ YÖNETİYORSAM SPORA KARIŞIRIM”

Hani spor ve siyaset karışmaz diyorlar ya, karışır çünkü ben ülkeyi yönetiyorsam spora karışırım. Siyasetçi, kulübün başkanı kim olacak, hangi futbolcu transfer edilecek, ona karışmaz. Geri kalan her şeye karışır."dedi.