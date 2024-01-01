01 Oca 2024 - 16:01- Siyaset G:

Saffet Sancaklı: "Ben ülkeyi yönetiyorsam spora karışırım"

Yerel seçimler öncesinde “Kocaeli’de MHP’den bir başkan adayı çıkmazsa çalışmam” dedikten sonra parti genel merkezi kararıyla istifa eden Kocaeli Milletvekili eski milli futbolcu Saffet Sancaklı açıklamalarda bulundu

Cihat Polat
Cihat Polat Tüm Haberleri
Saffet Sancaklı: "Ben ülkeyi yönetiyorsam spora karışırım" mask

Milli Gazete muhabirine konuşan Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, Suudi Arabistan’da yaşanan Süper Kupa krizi ve Türkiye Futbol Federasyonu hakkında açıklamalarda bulundu.

“SİSTEMİ DÜZELTMEK KOLAY DEĞİL”

TFF başkanlığıyla adı geçen Sancaklı “ Başkan olmayı düşünür müsünüz?” sorusuna yanıt olarak şunları kaydetti “ Şu an milletvekiliyim, ileride ne olur bilemem ama ben başkan olursam birçok şeyi değiştiririm. Mevcut sistem çökmüş durumda. Bu sistemi düzeltmek kolay değil. Ben profili çiziyorum. Federasyonun 20 kişilik kadrosu varsa, hiç olmazsa 5’i futbolun içinden gelenlerden olmalı. Futbolu yönetenler, futbolun içinden gelen, işi bilen kişiler olmalı.

“BEN ÜLKEYİ YÖNETİYORSAM SPORA KARIŞIRIM”

Hani spor ve siyaset karışmaz diyorlar ya, karışır çünkü ben ülkeyi yönetiyorsam spora karışırım. Siyasetçi, kulübün başkanı kim olacak, hangi futbolcu transfer edilecek, ona karışmaz. Geri kalan her şeye karışır."dedi.
# türkiye, Futbol, Suudi Arabistan, süper kupa

01 Oca 2024 - 16:01 - Siyaset

Muhabir  Cihat Polat

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Yorumlar

(3)
02

Ger 14 - İTİRAF EDİYORSUN SİSTEM COKMUS DİYORSUN.21 SENEDİR ORTAKSİN YANCİSİN COKUNTUYE DESTEKSİN.ALLAH SENİNDE CEZANİ VERSİN OGLUNLA BERABER.RANTCİ KUL HAKKİ YİYEN HİRSİZLAR SURUSU.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 01 Ocak 16:25
01

İzmi̇tli̇ - Senin hiç bir işin düzgün olmaz saffet.mv likten aldığın maaş ve yolluklar haram zıkkım olsun. Kocaeliye hiç bir faydan olmadı.Düş yakamızdan saffet,git İstanbuldan mv ol bakalım olabiliyormusun.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 01 Ocak 16:20
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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