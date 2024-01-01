Manisa Futbol Kulübü, sezon sonuna kadar anlaşma sağladığı teknik direktör Mustafa Dalcı için imza töreni gerçekleştirdi. Fikri Bayrıl Tesisleri’nde gerçekleşen imza törenine Kulüp Başkanı Mevlüt Aktan katıldı. İmza töreninde konuşan yeni teknik direktör Mustafa Dalcı, “Projeleri ve hedefleri olan bir camiaya geldiğim için mutluyum. Akademisinden A takımına kadar örnek bir yapılanma var. Manisa Futbol Kulübü’nün başarısı için çok çalışacağız. İkinci yarının başlamasıyla birlikte takımımızı hak ettiği yere taşıyacağız. Hedefimiz Süper Lig olacak” ifadelerini kullandı.
- Spor
Manisa FK’da Dalcı dönemi
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa FK’da, Osman Özköylü’den boşalan teknik direktörlük görevine Mustafa Dalcı getirildi. 14 Ocak’ta Manisa’da oynanacak Manisa-Kocaelispor maçında Dalcı görev yapacak
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.