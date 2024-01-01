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YRP Kocaeli'de 8 aday daha açıklanıyor!

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı Doğan Aydal’ın ve 4 ilçe belediye başkan aday adayının açıklandığı YRP’de diğer adayların açıklanacağı tarih de belli oldu

HABER MERKEZİ
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YRP Kocaeli'de 8 aday daha açıklanıyor! mask

31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan yerel seçimler öncesinde, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adayını açıklamış ve adayın Doğan Aydal olduğunu duyurmuştu. Doğan Aydal’ın yanı sıra YRP’de Körfez Derince, Gölcük, Kandıra adayları da açıklanmış, diğer ilçeler ise açıklanmamıştı. YRP Kocaeli’de diğer başkan adaylarının açıklanacağı tarih de belli oldu.

8 ADAY 6 OCAK’TA 

Partinin dün gerçekleştirilen il divan toplantısında konuşan YRP Kocaeli İl Başkanı Ali Taştan, YRP’nin adaylarını duyuracağı tarihi de paylaştığı konuşmasında şunları söyledi: “30 yıllık refah belediyeciliğini milli görüşü Kocaeli ile yeniden tanıştıracağız. Körfez, Derince, Gölcük, Kandıra adaylarımızı açıkladık, diğer 8 ilimizin adayları temayülü Ankara’da gerçekleştirdiler. 6 Ocak’ta Ankara’da Genel Başkanımızın açıklamasıyla şekil alacak.”
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01 Oca 2024 - 16:10 - Siyaset

Muhabir  Haber Merkezi

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Yorumlar

(1)
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Mücahit - YRP'de milli gçrüşçü mü kalmış hepsini göndermediniz mi ayıp size ayıp seçimde hüsrana uğrayacaksaınız

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 01 Ocak 17:07

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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