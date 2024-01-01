YRP Kocaeli'de 8 aday daha açıklanıyor!

31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan yerel seçimler öncesinde, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adayını açıklamış ve adayın Doğan Aydal olduğunu duyurmuştu. Doğan Aydal’ın yanı sıra YRP’de Körfez Derince, Gölcük, Kandıra adayları da açıklanmış, diğer ilçeler ise açıklanmamıştı. YRP Kocaeli’de diğer başkan adaylarının açıklanacağı tarih de belli oldu.

8 ADAY 6 OCAK’TA

Partinin dün gerçekleştirilen il divan toplantısında konuşan YRP Kocaeli İl Başkanı Ali Taştan, YRP’nin adaylarını duyuracağı tarihi de paylaştığı konuşmasında şunları söyledi: “30 yıllık refah belediyeciliğini milli görüşü Kocaeli ile yeniden tanıştıracağız. Körfez, Derince, Gölcük, Kandıra adaylarımızı açıkladık, diğer 8 ilimizin adayları temayülü Ankara’da gerçekleştirdiler. 6 Ocak’ta Ankara’da Genel Başkanımızın açıklamasıyla şekil alacak.”