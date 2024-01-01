YRP Kocaeli'de 8 aday daha açıklanıyor!

31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan yerel seçimler öncesinde, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adayını açıklamış ve adayın Doğan Aydal olduğunu duyurmuştu. Doğan Aydal’ın yanı sıra YRP’de Körfez Derince, Gölcük, Kandıra adayları da açıklanmış, diğer ilçeler ise açıklanmamıştı. YRP Kocaeli’de diğer başkan adaylarının açıklanacağı tarih de belli oldu.
8 ADAY 6 OCAK’TA
Partinin dün gerçekleştirilen il divan toplantısında konuşan YRP Kocaeli İl Başkanı Ali Taştan, YRP’nin adaylarını duyuracağı tarihi de paylaştığı konuşmasında şunları söyledi: “30 yıllık refah belediyeciliğini milli görüşü Kocaeli ile yeniden tanıştıracağız. Körfez, Derince, Gölcük, Kandıra adaylarımızı açıkladık, diğer 8 ilimizin adayları temayülü Ankara’da gerçekleştirdiler. 6 Ocak’ta Ankara’da Genel Başkanımızın açıklamasıyla şekil alacak.”
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Mücahit - YRP'de milli gçrüşçü mü kalmış hepsini göndermediniz mi ayıp size ayıp seçimde hüsrana uğrayacaksaınız
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.