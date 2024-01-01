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Tunceli'de korkutan deprem

AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre Tunceli'de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Tunceli'de korkutan deprem mask

Tunceli'de saat 16.28'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Tunceli'nin Pülümür ilçesi olan 4,2 büyüklüğünde sarsıntı 8,7 kilometre derinlikte gerçekleşti.
# Deprem

01 Oca 2024 - 16:52 - Asayiş

Muhabir  Haber Merkezi

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