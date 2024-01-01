'Fatih Terim Fonu' davasında KOÜ mezunu Seçil Erzan Lukas Podolski'ye de gözü dikmiş

Yılın dolandırıcılık davasında her gün şaşırtıcı yeni detaylar ortaya çıkıyor. Denizbank eski Şube Müdürü Seçil Erzan'ın özellikle aralarında futbolcuların bulunduğu birçok kişiyi dolandırdığı olayda Galatasaray'ın ve Antalyaspor'un eski oyuncusu Lukas Podolski detayı dikkat çekti.

Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre; olayın başrolü Seçil Erzan’ın savunmasının alındığı duruşmanın çözülen 176 sayfalık SEGBİS kayıtlarında Galatasaray’ın eski futbolcusu Polonyalı yıldız Lukas Podolski’nin ismi ortaya çıktı. Ayrıca Fernando Muslera’nın nasıl tuzağa düşürüldüğü ayrıntıları da bulundu.



GALATASARAY'IN ÇEVİRMENİ NASIL DOLANDIRILDI?

Seçil Erzan’ın mağdurlarından biri de Galatasaray’da yıllarca tercümanlık yapan Musa Mert Çetin’di. Seçil Erzan’a toplamda 75 bin dolar para kaptırdığı belirtilen Çetin, yapılan ilk duruşmada Erzan’la yüzleştirildi. Çetin, parasını nasıl kaptırdığını şu şekilde anlattı:

"2022 Ekim'in sonu gibi "Senle bir görüşmemiz lazım' dedi. Kendisiyle görüşmeye gittim konuyu bilmeden. Ondan sonra bana anlattı böyle böyle, uluslararası bir fon olduğunu yani bu Türkiye'de değil uluslararası piyasalarda bu paranın değerlendiğini, her şeyin legal olduğunu çünkü bunu özellikle üstüne basa basa birkaç kere sordum, her şeyin legal olduğunu söyledi.



Ve birçok ünlü kişinin de burada olduğunu kendisi söyledi. 75 bin dolar kendisine verdim. Bana dönüşü 2.5-3 ay içinde işte 100 bin dolar, 25 bin dolar gibi bir kazanç elde edeceğimi söyledi. Ancak paramı alamadım” şeklinde konuştu.

YABANCI OYUNCULARIN HESAPLARINA BAKMIŞ

Mahkemede Seçil Erzan’la arasında yapılan görüşmeleri anlatan Çetin, şoke eden iddialarda bulundu. Çetin “Sen kendinle sadece kalma sonuçta sen Galatasaray camiasında uzun yıllardır çalışıyorsun. Sistemden baktım yabancı oyuncuların paraları var” dedi.



'BAŞKA KİŞİLER VARSA ARA GETİR'

Erzan’ın "Sistemden baktım Muslera’nın da parası var" şeklinde soru sorduğunu söyleyen -Çetin, şöyle devam etti; “Muslera'nın da parası var. Muslera parasını niye böyle bir kurumsal fonda değerlendirmiyor. Yazık günah parasını değerlensin. Muslera'yı da getir, başka kişiler varsa ara getir' dedi bana."

Olayı anlatan Çetin, Muslera’nın da Seçil Erzan’ın tuzağına düştüğünü belirterek şöyle devam etti: “Muslera'yla beraber bu şekilde bize geldi yani her şeyin resmi olacağına dair. Peki 'Nasıl olacak?' diye sordum. 'Hiç merak etme bankanın ISIN kodu diye bir şeyi var hepinizin orada ISIN kodu olacak' şeklinde konuştu."

PODOLSKI SON ANDA KURTULDU

Mahkemede şikayetlerini anlatan Musa Mert Çetin, ilk kez bilinmeyen bir ayrıntıyı anlattı. Çetin, Seçil Erzan’ın Galatasaray’da oynayan yabancı futbolcuların hesaplarına baktığını ve o futbolcuların da parasını getirip bu özel fona aktarmasını istediğini belirterek “Hatta biz Lukas Podolski'yle beraber, şu an kendisi Polonya'da oynuyor, onla beraber de tarihi tam hatırlamıyorum yalan olmasın 1. Levent'teki şubede kendisini ziyarete gittik.

Lukas Podolski sonra Polonya'da olduğu için burada o işe çok kafa yoramayacağını ve 'Büyük ihtimalle belki de paramı Polonya'ya göndereceğim' diyerek girmek istemedi. Allah'ıma şükürler olsun ki girmedi” dedi.

Kaynak: karar