- Ekonomi

Bir ilde daha ekmeğe zam geldi. Gramajı düşürüldü, fiyatı artırıldı

Balıkesir halkı yeni yılı zamla karşıladı. Ekmeğin gramajı düşerken fiyatı arttı. Yeni fiyat bugünden itibaren geçerli olacak.
Bir ilde daha ekmeğe zam geldi. Gramajı düşürüldü, fiyatı artırıldı mask

Balıkesir’de yeni yıl öncesi 7,50 liradan satılan 210 gramlık ekmeğin gramajı 200’e düşürülürken, fiyatı da 8 lira olarak belirlendi.

Balıkesir Fırıncılar ve Unlu Mamuller İmalatçıları Esnaf Odası, artan maliyetleri gerekçe göstererek ekmekte fiyat ve gramaj güncellemesine gidildi. 210 gramlık ekmeğin gramajı 200’e düşürülürken, fiyatı da 8 lira olarak belirlendi. Yeni fiyatların bugünden itibaren uygulanmaya başlanacağı duyuruldu.

Kaynak: yeniçağ
# yeni, esnaf

01 Oca 2024 - 17:50 - Ekonomi

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