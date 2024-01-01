Bir ilde daha ekmeğe zam geldi. Gramajı düşürüldü, fiyatı artırıldı

Balıkesir’de yeni yıl öncesi 7,50 liradan satılan 210 gramlık ekmeğin gramajı 200’e düşürülürken, fiyatı da 8 lira olarak belirlendi.
Balıkesir Fırıncılar ve Unlu Mamuller İmalatçıları Esnaf Odası, artan maliyetleri gerekçe göstererek ekmekte fiyat ve gramaj güncellemesine gidildi. 210 gramlık ekmeğin gramajı 200’e düşürülürken, fiyatı da 8 lira olarak belirlendi. Yeni fiyatların bugünden itibaren uygulanmaya başlanacağı duyuruldu.
Kaynak: yeniçağ
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.