Bir ilde daha ekmeğe zam geldi. Gramajı düşürüldü, fiyatı artırıldı

Balıkesir’de yeni yıl öncesi 7,50 liradan satılan 210 gramlık ekmeğin gramajı 200’e düşürülürken, fiyatı da 8 lira olarak belirlendi.

Balıkesir Fırıncılar ve Unlu Mamuller İmalatçıları Esnaf Odası, artan maliyetleri gerekçe göstererek ekmekte fiyat ve gramaj güncellemesine gidildi. 210 gramlık ekmeğin gramajı 200’e düşürülürken, fiyatı da 8 lira olarak belirlendi. Yeni fiyatların bugünden itibaren uygulanmaya başlanacağı duyuruldu.

Kaynak: yeniçağ