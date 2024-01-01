Saadet Partisi Derince’de Temayül Çalışmaları devam ediyor

31 Mart tarihinde yapılacak Yerel Seçimler için daha önce yüzlerce üyenin katılımı ile yapılan online temayüle ek olarak yılın son gününde Yelken Kafe Toplantı Salonunda Parti teşkilatı, kadın ve gençlik temsilcilerinin hazır bulunduğu yazılı temayül yoklamasını gerçekleştirdi.

Derince aday tespit komisyon başkanı ve geçmiş dönem ilçe başkanlığı yapan Çenesuyu Kurucu Genel Müdürü olarakta bilinen İl Başkan Yardımcısı İbrahim İlhan beyin öncülüğünde gerçekleştirilen temayül yoklamasına İlçe Başkanı Latif Gökhan Durtaş, SKM Başkanlığı görevinde bulunmuş olan Mahmut Demir, geçtiğimiz hafta Aday Adaylığı başvurularını yapmış olan Cuma Ayvaz ve Erkan Örs'ün yanı sıra 2019 Yerel Seçimlerinde Saadet Partisinden Derince Belediye Başkan Adaylığı yapmış olan teşkilatlardan sorumlu İl Başkan Yardımcısı Halil Kayın ve geçmiş dönem Büyük Birlik Partisi İl Başkanlarından Av.Şeref Gönenli'nin de katılması dikkatlerden kaçmadı.

Parti merkezinin temayül yoklaması sonuçlarını aday belirleme sürecinde önemli bir referans olarak kullanacağı beklenirken, teşkilatın tercihlerinin ardından söz alan İlçe Başkanı Latif Gökhan Durtaş tüm katılımcılara teşekkür ederek “Bugün burada yapmış olduğumuz toplantımızı yakın zamanda Rahmet-i Rahman’a uğurladığımız Kocaeli Milletvekilimiz Merhum Hasan Bitmez beyin katılımı ile icra edecektik. Nasip böyle imiş. Yakın zamanda Hasan bey'in vefatının yanı sıra gerek Filistin de katledilen mazlumlar gerekse terör saldırılarında hayatını kaybeden kahraman askerlerimizin acısı hep üst üste geldi. Hepsine Allah'tan rahmet milletimize başsağlığı diliyorum. Adayların ortaya çıkarılması konusunda süreci çoğulcu bir anlayışla ve tabana yayarak yapma gayretindeyiz. Esas olan bu çalışmalarla iradenin ortaya çıkması ve şehrimiz Derinceye en faydalı sonucu ortaya koymaktır. Şehrimizin ihtiyacı net olarak Milli Görüş Saadet Partisi Belediyeciliğidir. Derince'nin kaderi İzmit'in otel odası olmaktan çıkarılmalı, sadakatin değil ehliyetin, popülizmin değil bilimin gösterdeği yolda yürünecek yönetim anlayışı ortaya koyulmalıdır. Toplantımızda gerek bulunarak gerekse bulunmadan ismi geçen herkes çok kıymetli ve bu şehre ciddi hizmetler etmiş ve edecek kişilerdir. Saadet Partisi Teşkilatları olarak TBMM'de kurduğumuz grubumuzu yerel seçimlerde Belediyelerimize de taşıyarak taçlandıracağımıza olan inancımız tamdır. Bu vesile ile toplantımızın hayırlı olmasını diler 2024 yılının hem Derince’miz hem de Tüm Dünya ya Barış, Refah ve Saadet getirmesini temenni ederim." dedi.