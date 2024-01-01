Fren yerine gaza bastı markete girdi!

Ereğli Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonuna gelen E.C. (81), yakıt almak için pompaların bulunduğu alana yaklaştı.Sürücüsünün fren yerine gaza basması sonucu araç istasyonun marketine girdi. Markette alışveriş yapan Y.K. kazada hafif yaralandı.Yaralı ambulansla Karamürsel Devlet Hastanesine kaldırılırken, istasyonun marketinde ve otomobilde hasar oluştu.