Ereğli Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonuna gelen E.C. (81), yakıt almak için pompaların bulunduğu alana yaklaştı.Sürücüsünün fren yerine gaza basması sonucu araç istasyonun marketine girdi. Markette alışveriş yapan Y.K. kazada hafif yaralandı.Yaralı ambulansla Karamürsel Devlet Hastanesine kaldırılırken, istasyonun marketinde ve otomobilde hasar oluştu.
- Asayiş
Fren yerine gaza bastı markete girdi!
Karamürsel ilçesinde sürücüsünün fren yerine gaza bastığı otomobil akaryakıt istasyonundaki markete çarptı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.