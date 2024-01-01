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Fren yerine gaza bastı markete girdi!

Karamürsel ilçesinde sürücüsünün fren yerine gaza bastığı otomobil akaryakıt istasyonundaki markete çarptı.

Anadolu Ajansı
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Fren yerine gaza bastı markete girdi! mask
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Ereğli Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonuna gelen E.C. (81), yakıt almak için pompaların bulunduğu alana yaklaştı.Sürücüsünün fren yerine gaza basması sonucu araç istasyonun marketine girdi. Markette alışveriş yapan Y.K. kazada hafif yaralandı.Yaralı ambulansla Karamürsel Devlet Hastanesine kaldırılırken, istasyonun marketinde ve otomobilde hasar oluştu.

01 Oca 2024 - 18:56 - Asayiş

Muhabir  Anadolu Ajansı

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