Emre Belözoğlu sessizliğini bozdu: Seçil Erzan'la bir kez yüz yüze görüştüm

Aralarında ünlü futbolcuların da bulunduğu çok sayıda kişiyi milyonlarca dolar dolandırdığı iddiasıyla yargılana Seçil Erzan'la ilgili detaylar kamuoyunun gündeminde. Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'de teknik direktörlük yaptığı dönem ve Seçil Erzan davasına yönelik açıklamalarda bulundu.
"SEÇİL ERZAN İLE BİR KEZ YÜZ YÜZE GÖRÜŞTÜM"
Futbol Plus Youtube kanalına konuşan Belözoğlu, mahkemeye intikal eden gizli fon dolandırıcılığı süreci ile ilgili "Bir bankacılık işlemi olduğunu ve yatırım yaptığımı düşündüm. Bunun dışında olduğunu anlayınca mahkemeye gittik. Elimize geçen kağıtların, dekontların karşılığının bankada olmadığını öğrendiğimiz anda şikayetimizi yaptık. Bize vaat edilen tarih gelmemişti bile... Banka müdürü ve yardımcısının imzalarının olduğu belgeler var. Hukuksal süreçler ilerliyor. Seçil Erzan'la bir kez yüz yüze görüştüm. Yatırım yapmadan tanımıyordum. Toplamda 1 aylık süreç var" dedi.
HAKEM HALİL UMUT MELER'İN SALDIRIYA UĞRAMASI
Belözoğlu; hakem Halil Umut Meler'in Ankaragücü - Çaykur Rizespor karşılışmasının ardından saldıraya uğramasıyla ilgili olarak, "Olayların içinde Faruk Koca'nın yer almasından dolayı gerçekten çok üzüntülüyüm. Kendisini tanıyorum, iyi bir insan olduğunu biliyorum. O da bu olayların içinde yer aldığı çok üzgün. Pek görülmeyen bir ceza aldı. Serbest kalmasından dolayı mutluyum. Dışarıya çıkması benim oyuncularımı da motive edecektir. Herkes hukukun verdiği ve vereceği kararlara saygı duymalı" dedi.
EROL BULUT'UN AÇIKLAMALARI
Fenerbahçe'de Sportif Direktörlük görevi yaptığı dönemde sarı lacivertli takımın teknik direktörü olan Erol Bulut'un 'Fenerbahçe'de istediğim transferler yapılmadı' iddiasına "Transferler beraber yapılır. O açıklamalar kendisini bağlar. Onun hakkında asla menfi açıklamam olmaz. Çok başka insanlarız. Ben teknik direktör olarak istemediğim futbolcuyu içeriye sokmam" yanıtını verdi.
Kaynak: karar
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Emekçi - Fatih terim paralari topladı aklamak için teknik direktör ayağıyla yurt dışına kaçtı. Bakalım ne zaman geri dönecek
İzmi̇tli̇ - Hey gidi takiyyeci emre.Dini bütün gibi gözüküp yüksek faizleri cebe indirdin.Ama tv lerde konuşurken Müslümanlık kimseye bırakamazsınız aç gözlüler.
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.