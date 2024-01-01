Şekerpınar Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nde Yasin D, arkadaşı Kadir U. ile araçla seyir halinde giderken eski eşi Arzu Ç'yi gördü.Araçtan inen Yasin D, bilinmeyen nedenle eski eşiyle tartışmaya başladı.Kavgaya dönüşen olayda Arzu Ç. ile kavgayı ayırmak isteyen Kadir U. tüfekle yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.Ambulansla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan Arzu Ç'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.Zanlı, polis ekiplerince olay yerinde gözaltına alındı.
- Asayiş
Eski eşi ve arkadaşını pompalı tüfekle vurdu!
Çayırova ilçesinde bir kişi, eski eşi ile kavgayı ayırmaya çalışan kendi arkadaşını tüfekle yaraladı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.