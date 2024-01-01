- Asayiş

Bedavaya alkol alamayınca kavga çıkardı!

Gebze ilçesinde tekel bayiine giden alkollü şahıs, "Bana parasız alkol vereceksiniz" diyerek kavga çıkardı. İş yeri sahibi ile yaşadığı arbedede şahıs yaralandı.

İhlas Haber Ajansı
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Bedavaya alkol alamayınca kavga çıkardı! mask
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Edinilen bilgiye göre, Gebze ilçesi Mevlana Mahallesi Yunus Emre Caddesi üzerinde bulunan bir tekel bayiine gelen ve alkollü olduğu iddia edilen şahıs, iş yeri sahibine ‘Bana parasız alkol vereceksiniz’ diyerek alkol vermesini istedi. İş yeri sahibi, bunun mümkün olmadığını söyleyerek, şahsın uzaklaşmasını istedi. İkili arasında yaşanan tartışma büyüdü. İkili arasında yaşanan arbedede alkollü müşteri yaralandı. Kavgayı ayırmaya çalışan çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kavgada yaralanan şahıs, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
# sevk edildi, sağlık

01 Oca 2024 - 21:15 - Asayiş

Muhabir  İhlas Haber Ajansı

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

şefik - dinsizin hakkından imansız gelir gibi bir olay olmuş bu

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 01 Ocak 21:50

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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