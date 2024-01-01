Edinilen bilgiye göre, Gebze ilçesi Mevlana Mahallesi Yunus Emre Caddesi üzerinde bulunan bir tekel bayiine gelen ve alkollü olduğu iddia edilen şahıs, iş yeri sahibine ‘Bana parasız alkol vereceksiniz’ diyerek alkol vermesini istedi. İş yeri sahibi, bunun mümkün olmadığını söyleyerek, şahsın uzaklaşmasını istedi. İkili arasında yaşanan tartışma büyüdü. İkili arasında yaşanan arbedede alkollü müşteri yaralandı. Kavgayı ayırmaya çalışan çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kavgada yaralanan şahıs, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
- Asayiş
Bedavaya alkol alamayınca kavga çıkardı!
Gebze ilçesinde tekel bayiine giden alkollü şahıs, "Bana parasız alkol vereceksiniz" diyerek kavga çıkardı. İş yeri sahibi ile yaşadığı arbedede şahıs yaralandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
şefik - dinsizin hakkından imansız gelir gibi bir olay olmuş bu
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.