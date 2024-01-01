Devletin Valisi devleti sorumlu tuttu!

İstanbul'da bugün gerçekleşen “Şehitlere rahmet Filistin'e destek” yürüyüşüne katılan İsmail Aydemir adlı bir kişinin hilafet bayrağı açtığı için yumruklu saldırıya uğradığı iddia edildi.Yumruk atan kişi ”Biz Türk’üz, bir Türk olamadınız, o bayrağı burada açamazsın” derken yumruk yiyen şahıs ise, ”Ben hem Türk’üm hem Müslümanım” diyerek isyan etti.
SORUMLUSU SİYASAL SİSTEM YANİ DEVLETTİR
Konuya ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Kocaeli Valisi Seddar Yavuz "Müslümanım diyen gençlerimizin bir kısmının Kelime-i Şehadeti ve Kelime-i Tevhidi bilmemelerinin sorumlusu siyasal sistem yani devlettir. Müslümanım diyen her bir bireye İslam Dininin temel prensipleri öğretilmelidir.''
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(3 )
Hait T - Doğru diyor sayın vali. Okullarda doğru düzgün dini bilgi öğretilmiyor ki, o bayrak ta yazanın anlamını bilmiyor adam, günde 5 vakit okunan ezanda da geçiyor aynı ifadeler, git ozaman imamlarada saldır hergün. Adam müslamanım diyor şeriata sövüyor, şeriatın kelime anlamının Allahın kanunu olduğunu bilmiyor . Sen yönetim şekli olarak şeriat istemiyor olabilirsin ama şeriata sövemezsin. Hülasa eğitim şart.
Mehmet - Helal olsun valiye
Oktay - helal olsun
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.