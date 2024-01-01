Devletin Valisi devleti sorumlu tuttu!

İstanbul'da bugün gerçekleşen “Şehitlere rahmet Filistin'e destek” yürüyüşüne katılan İsmail Aydemir adlı bir kişinin hilafet bayrağı açtığı için yumruklu saldırıya uğradığı iddia edildi.Yumruk atan kişi ”Biz Türk’üz, bir Türk olamadınız, o bayrağı burada açamazsın” derken yumruk yiyen şahıs ise, ”Ben hem Türk’üm hem Müslümanım” diyerek isyan etti.

SORUMLUSU SİYASAL SİSTEM YANİ DEVLETTİR

Konuya ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Kocaeli Valisi Seddar Yavuz "Müslümanım diyen gençlerimizin bir kısmının Kelime-i Şehadeti ve Kelime-i Tevhidi bilmemelerinin sorumlusu siyasal sistem yani devlettir. Müslümanım diyen her bir bireye İslam Dininin temel prensipleri öğretilmelidir.''