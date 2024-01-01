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Karı-koca evlerinde ölü bulundu

Sivas'ın Divriği ilçesinde yaşayan karı-koca, kendilerinden haber alamayan akrabaları tarafından evlerinde ölü bulundu.

Anadolu Ajansı
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Karı-koca evlerinde ölü bulundu mask

Sivas'ın Eğrisu köyünde yaşayan 70 yaşındaki Y.B. ve 58 yaşındaki Ç.B'den haber alamayan akrabaları F.B. çifti evde hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Y.B. ve Ç.B'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Çiftin cenazeleri, otopsi için Divriği Sadık Özgür Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Y.B. ve Ç.B'nin ölüm sebebinin yapılacak otopsi sonrasında belirleneceği öğrenildi.
# sevk edildi, sağlık, HABER, jandarma

01 Oca 2024 - 22:36 - Asayiş

Muhabir  Anadolu Ajansı

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