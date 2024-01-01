Hakkari'de deprem

Hakkari depremle sallandı. AFAD'ın verilerine göre, Yüksekova'da saat 22.54'te deprem meydana geldi. Yerin 9.46 büyüklüğündeki deprem 3.9 büyüklüğünde gerçekleşti.

KANDİLLİ: DEPREM 4 BÜYÜKLÜĞÜNDE

Kandilli Rasathanesi, depremin 4 büyüklüğünde ve yerin 5 kilometre derinliğinde olduğunu duyurdu.

SON DEPREMLER LİSTESİ

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.