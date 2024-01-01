Hakkari'de deprem

Hakkari depremle sallandı. AFAD'ın verilerine göre, Yüksekova'da saat 22.54'te deprem meydana geldi. Yerin 9.46 büyüklüğündeki deprem 3.9 büyüklüğünde gerçekleşti.
KANDİLLİ: DEPREM 4 BÜYÜKLÜĞÜNDE
Kandilli Rasathanesi, depremin 4 büyüklüğünde ve yerin 5 kilometre derinliğinde olduğunu duyurdu.
SON DEPREMLER LİSTESİ
Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.