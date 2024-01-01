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Hakkari'de deprem

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde saat 22.54'te 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Hakkari'de deprem mask

Hakkari depremle sallandı. AFAD'ın verilerine göre, Yüksekova'da saat 22.54'te deprem meydana geldi. Yerin 9.46 büyüklüğündeki deprem 3.9 büyüklüğünde gerçekleşti.

KANDİLLİ: DEPREM 4 BÜYÜKLÜĞÜNDE

Kandilli Rasathanesi, depremin 4 büyüklüğünde ve yerin 5 kilometre derinliğinde olduğunu duyurdu.

SON DEPREMLER LİSTESİ

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
# Deprem

01 Oca 2024 - 23:11 - Asayiş

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