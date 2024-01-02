İYİ Parti'de istifa depremi: AKP’ye katıldılar!

İYİ Parti Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi ve bir dönem grup başkanvekili olarak da görev yapan Alper Aydemir ile İYİ Parti’den istifa eden 11 kişi, düzenlenen törenle AKP’ye katıldı. AKP Samsun İl Başkanı Mehmet Köse, İl Başkanlığında düzenlenen programda Alper Aydemir ile Turgay Özel, Hanefi Özmen, İbrahim Berkan Yetkin, Yusuf Aydemir, İshak Kolcu, Burcu Özel, Melek Kablan, Görkem Kablan, İsmail Ceran, Murat Fırat Ceran ve Erkan Ayyıldız’a rozetlerini taktı.
AKP Samsun İl Başkanı Köse yaptığı açıklamada, "Samsun, AKP’nin kalesi konumunda. Alper kardeşimizin ve beraberindeki kardeşlerimizin AKP ailemize katılımlarından dolayı büyük mutluluk duyduk. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye hedeflerine emin adımlarla ilerlemeye devam ediyor. Cumhurbaşkanımıza ve AKP’mize milletimizin büyük desteği ve teveccühü var" dedi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.