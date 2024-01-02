02 Oca 2024 - 02:24- Siyaset G:

Valiye sert yanıt: "Tahir Bey'in yerine aday gösterilmek istiyorsanız istifa edin"

Filistin'e Destek Yürüyüşünde Bir Vatandaş Kelime-i Tevhid Bayrağı açan bir kişiye yumruk atılmasına ilişkin Kocaeli Valisi Seddar Yavuz açıklamasına İYİ Partili Kuşçu yanıt verdi

Cihat Polat
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Valiye sert yanıt: "Tahir Bey'in yerine aday gösterilmek istiyorsanız istifa edin" mask
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İstanbul'da bugün gerçekleşen “Şehitlere rahmet Filistin'e destek” yürüyüşüne katılan İsmail Aydemir adlı bir kişinin hilafet bayrağı açtığı için yumruklu saldırıya uğradığı iddia edildi.Yumruk atan kişi ”Biz Türk’üz, bir Türk olamadınız, o bayrağı burada açamazsın” derken yumruk yiyen şahıs ise, ”Ben hem Türk’üm hem Müslümanım” diyerek isyan etti.

SORUMLUSU SİYASAL SİSTEM YANİ DEVLETTİR

Konuya ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Kocaeli Valisi Seddar Yavuz "Müslümanım diyen gençlerimizin bir kısmının Kelime-i Şehadeti ve Kelime-i Tevhidi bilmemelerinin sorumlusu siyasal sistem yani devlettir. Müslümanım diyen her bir bireye İslam Dininin temel prensipleri öğretilmelidir.'' dedi.

VALİLİKTEN İSTİFA EDİN

Vali Seddar Yavuz'un paylaşımına birçok vatandaş tepki gösterdi. Tepkilerden birisini de İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Aday Adayı Büşra Türk Kuşçu yaptı. Kuşçu "Seddar bey, bunları ve Kuran’ı ailemden öğrendim! Köylerimiz dahil her yerde Kuran kursları var zaten! Ayrıca din dersinde öğretiliyorlar! Göze girip, Tahir bey yerine Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adayı gösterilmek istiyorsanız valilikten istifa edin!"dedi

# Seddar Yavuz, Büşra Türk Kuşçu, İyi Parti, sosyal medya, aday

02 Oca 2024 - 02:24 - Siyaset

Muhabir  Cihat Polat

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