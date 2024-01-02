Valiye sert yanıt: "Tahir Bey'in yerine aday gösterilmek istiyorsanız istifa edin"

İstanbul'da bugün gerçekleşen “Şehitlere rahmet Filistin'e destek” yürüyüşüne katılan İsmail Aydemir adlı bir kişinin hilafet bayrağı açtığı için yumruklu saldırıya uğradığı iddia edildi.Yumruk atan kişi ”Biz Türk’üz, bir Türk olamadınız, o bayrağı burada açamazsın” derken yumruk yiyen şahıs ise, ”Ben hem Türk’üm hem Müslümanım” diyerek isyan etti.
SORUMLUSU SİYASAL SİSTEM YANİ DEVLETTİR
Konuya ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Kocaeli Valisi Seddar Yavuz "Müslümanım diyen gençlerimizin bir kısmının Kelime-i Şehadeti ve Kelime-i Tevhidi bilmemelerinin sorumlusu siyasal sistem yani devlettir. Müslümanım diyen her bir bireye İslam Dininin temel prensipleri öğretilmelidir.'' dedi.
VALİLİKTEN İSTİFA EDİN
Vali Seddar Yavuz'un paylaşımına birçok vatandaş tepki gösterdi. Tepkilerden birisini de İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Aday Adayı Büşra Türk Kuşçu yaptı. Kuşçu "Seddar bey, bunları ve Kuran’ı ailemden öğrendim! Köylerimiz dahil her yerde Kuran kursları var zaten! Ayrıca din dersinde öğretiliyorlar! Göze girip, Tahir bey yerine Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adayı gösterilmek istiyorsanız valilikten istifa edin!"dedi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.