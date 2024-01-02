2024’DE SAĞLIKLI YAŞAMA İLK ADIMI SAĞLIKLI BİR KAHVALTIYLA ATABİLİRSİNİZ

Yeni bir yıla adım attığınız ilk gün sağlıklı yaşama adım attığınız ilk gün olabilir. Sağlıklı yaşamın anahtarı sağlıklı seçimler yapmak. Bu da sağlıklı bir öğünle başlayabilir.

Güne ekmeksiz bir öğünle başlamak sağlıklı yaşama kararlılığının sürdürülebilir olmasını sağlıyor çünkü sağlıklı yiyeceklerle saatlerce tok kalınıyor ve yoksunluk hissedilmiyor.

Ekmeksiz sağlıklı ve doğal beslenmek bizi kronik hastalıklarımızdan ve ilaçlardan kurtardı; Tip 2 Diyabet, hipoglisemi başta olmak üzere pek çok kronik hastalıktan kurtulduk. Biz başardık, siz de başarabilirsiniz. Bunların hikayesini Instagramda @a.okancaglar hesabında kronolojik sırada anlatıyorum.

Siz de “Zararın neresinden dönersek kardır.” deyip EKMEKSİZ, DÜŞÜK KARBONHİDRATLI kahvaltı / ilk öğün yaparak sağlıklı yaşamaya ilk adımı atabilirsiniz.

Neden mi?

Bizim yaptığımız ve her gün @a.okancaglar hesabında hikayelerde paylaştığımız kahvaltı ekmeksiz ve glisemik indeksi düşük gıdalardan oluştuğu için şekerimizi hızlı bir şekilde yükseltmiyor. Şekerimiz hızlı yükselmediği için hızlı da düşmüyor. Hızlı düşmediği için de 8 saat hiç acıkmıyoruz ve canımız tatlı yemek istemiyor. Böylece şeker kısır döngüsünden ve varsa insülin direncinden zaman içinde kurtulunmuş olunuyor.

Biz bu kahvaltılar sayesinde hiç açlık çekmeden iki öğün besleniyoruz.

EKMEKSİZ KAHVALTIMIZDA NELER VAR?

■ ZEYTİNYAĞI / ZEYTİN

Bizim kahvaltımızdaki yeşilliklerde mutlaka zeytinyağı vardır. Bazen ayrıca 20 ml kusursuz zeytinyağı da içiyoruz. Zeytinyağı ile antioksidan ve polifenol almış olmamızın yanı sıra yediklerimizdeki yağda çözünen A, D, E ve K vitaminlerinin emilimini de sağlamış oluyoruz.

Bizim kahvaltıda içtiğimiz zeytinyağı Eylül sonu sıkılan ilk hasattan elde edilen asidi 0,2'nin altında olup polifenolleri çok yüksek olan KUSURSUZ ZEYTİNYAĞIDIR. 20 ml içerek 56 adet kalamata domat zeytininden yemiş oluyoruz.

Zeytinyağının en önemli özelliklerinden birisi de zeytin sıkıldığında çekirdeğinin içindeki ölümsüzlük iksiri olarak nitelendirilen oleuropein maddesinin yağa geçmesidir. Bu çok etkili bir antioksidandır

Zeytinyağı içmediysek liflerinden de yararlanmak için bol bol (20-30) adet zeytin yiyoruz. Hatta bazen hiç akü yemeğim yemediğimiz de oluyor. Zeytinin net karbonhidratı çok düşük olup lif ve yağdan oluşuyor. Asla kalori hesabı yapmıyoruz.

☐ İKİ YUMURTA

Biz 12 yılı aşkın süredir her gün EN AZ 2 adet, serbest dolaşan, hazır yem yemeyen, mutlu tavuğun yumurtasını yiyoruz. Bazen günde 4 yumurta bile yediğimiz oluyor. Yumurtamızı her gün değişik formlarda yapıyor, bir gün omlet yapıyorsak ertesi gün muzlu tava keki veya göz yumurta, bir sonraki gün kayısı kıvamında, rafadan, yazın menemen vb değişik değişik yapıp yiyoruz.12 yılı aşkın süredir yumurtadan bıkmadık.

■ PEYNİR: (!)

Biz merada otlayan hayvanın sütünden bile yapılmış olsa inek sütünden yapılan peynirden, öğrendiklerimizden sonra tamamen uzak duruyoruz. Herhangi bir kronik hastalığımız, özellikle otoimmün bir hastalığımız olsaydı tüm süt ürünlerini beslenmemizden çıkarırdık. Bizim bir hastalığımız olmadığı için, arada sırada, az miktarda, keçi veya koyun sütünden, şirden mayasıyla yapılmış doğal peynir yiyoruz. Son zamanlarda bunu bile iyice azalttık.

■ CEVİZ VEYA KAVRULMAMIŞ BADEM, FINDIK Bir kahvaltıda bazen birkaç adet ceviz yiyoruz. Badem veya fındık da olabilir. Cevizi kabuklu olarak alıp yiyeceğimiz kadar kırıyoruz.

■ SEBZE ve MEYVE

Biz sebze ve meyveleri mevsiminde yiyoruz. Mevsiminde olmayan serada veya naylon altında yetiştirilen sebze ve meyveleri eve bile sokmuyoruz. Bu mevsimde kahvaltılarımızda havuç, alabaş, karpuz turpu ve 5 çeşit yeşillik var. (Roka, kuzukulağı, maydanoz, dereotu, nane) Biz yazın yaz sebzelerini, kışın da kış sebzelerini, sabah bir adet / porsiyon da Gi düşük meyvelerden yiyoruz. Ketojenik beslendiğimizde meyve yemiyoruz. Yılda 2 kez 21 gün ketojenik besleniyoruz. ÇAY - KAHVE

Çayımızı (şekersiz ve tatlandırıcısız) içiyoruz. Çay demir emilimini azaltıyor, içmesek daha iyi ama seviyoruz.egim Türk kahvesini çok sevdiğimiz halde günde bir fincana düşürdük. Saat 14.00'ten sonra kahve içmiyoruz. Onun dışında, yeşil çay, bitki çayı, maden suyu vb içiyoruz.

UZUN ARALIKLI BESLENMEYİ NASIL UYGULUYORUZ?

■ Sabah kahvaltısıyla yemek arasında 8 saat, yemekle bir sonraki kahvaltı arasında da 16 saat geçiyor. Bazen 9/15, 7/17, 6/18 de olabiliyor

■ Arada su, çay, kahve, bitki çayı, maden suyu dışında bir şey içmiyor ve yemiyoruz.

BEYİN HÜCRELERİNİ KORUMAK İÇİN BESİN ÇEŞİTLEMESİ YAPIYORUZ!

Yediklerimizde, PROTEIN + YEŞİL + RENKLİ + KÜKÜRTLÜ olmasına özen gösteriyoruz