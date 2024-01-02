Atila iyi niyetli ama sol yanımız ağrıyor

Sezon başı Ertuğrul Sağlam’ın anlaşmasından çok önce Mehmet Sak’ı gönderen ve sol taraftaki bu açığı kapatamayan Kocaelispor, çok güvendiği Atila’dan verim alamıyor. İyi niyetli, süper tekniğe sahip ancak kilolu ve formsuz olan tecrübeli oyuncu, ilk yarıda yenen gollerde en çok hata yapan isim olarak dikkat çekerken, taraftarın hedefinde duruyor.