02 Oca 2024 - 10:50- Spor G:

Atila iyi niyetli ama sol yanımız ağrıyor

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Atila iyi niyetli ama sol yanımız ağrıyor mask

Sezon başı Ertuğrul Sağlam’ın anlaşmasından çok önce Mehmet Sak’ı gönderen ve sol taraftaki bu açığı kapatamayan Kocaelispor, çok güvendiği Atila’dan verim alamıyor. İyi niyetli, süper tekniğe sahip ancak kilolu ve formsuz olan tecrübeli oyuncu, ilk yarıda yenen gollerde en çok hata yapan isim olarak dikkat çekerken, taraftarın hedefinde duruyor.
# Kocaelispor

02 Oca 2024 - 10:50 - Spor

Muhabir  Spor Merkezi

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Yorumlar

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İzmit - Adam bek kanat değilki dolayısıyla kilosu normal. Bek oyuncusundan nasıl bir performans bekliyorsun ?. Atinin defansif yönü biraz zayıf sadece.

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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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