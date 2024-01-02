Laikliğe meydan okuyorlar: Göstere göstere hilafet çağrısı!

Hizb'ut Tahrir'in yayın organı 'Köklü Değişim'in ismiyle faaliyet gösteren grup, geçen günlerde İstanbul’un ortasında hilafet çağrıları yaparak skandal görüntülere imza atmıştı. Daha önce de benzer görüntüleri sergileyen gruptan bu kez "merkezi" olarak apaçık bir meydan okuma geldi.
Grubun önde gelen isimlerinden Yılmaz Çelik, ilgili görüntüleri paylaşarak hilafet çağrısı yaptı.
Çelik yaptığı paylaşımda, "Geliyor gelmekte olan! Hiç bir güç hiç bir kuvvet bu gelişi durduramayacaktır! Hilafet” mesajını verdi.
Kaynak: cumhuriyet
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(6 )
Lazo - Deneyen görür ve sonucuna katlanır.
İzmitli - Afganistan oluxaz yakında,
Ayhan - lgbt ne cagrısı yaptı
Hakan - ATATÜRK ilke ve inkilapları doğrultusunda
Yaşasın CUMHURİYET
Wallace Emre. - Bunlar iyi günlerimiz!!!!!!!!!!
Kemal - neye göre, kime göre
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.