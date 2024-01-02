Laikliğe meydan okuyorlar: Göstere göstere hilafet çağrısı!

Hizb'ut Tahrir'in yayın organı 'Köklü Değişim'in ismiyle faaliyet gösteren grup, geçen günlerde İstanbul’un ortasında hilafet çağrıları yaparak skandal görüntülere imza atmıştı. Daha önce de benzer görüntüleri sergileyen gruptan bu kez "merkezi" olarak apaçık bir meydan okuma geldi.

Grubun önde gelen isimlerinden Yılmaz Çelik, ilgili görüntüleri paylaşarak hilafet çağrısı yaptı.

Çelik yaptığı paylaşımda, "Geliyor gelmekte olan! Hiç bir güç hiç bir kuvvet bu gelişi durduramayacaktır! Hilafet” mesajını verdi.

Kaynak: cumhuriyet