02 Oca 2024 - 10:55- Gündem G:

Laikliğe meydan okuyorlar: Göstere göstere hilafet çağrısı!

Geçen günlerde İstanbul’un ortasında hilafet çağrıları yaparak skandal görüntülere imza atmıştı. Köktendinci Hizb ut-Tahrir’in yayın organı Köklü Değişim’den bu sefer de apaçık bir meydan okuma geldi. Söz konusu grubun önde gelen isimlerinden Yılmaz Çelik, göstere göstere hilafet çağrısı yaptı.
Laikliğe meydan okuyorlar: Göstere göstere hilafet çağrısı! mask

Hizb'ut Tahrir'in yayın organı 'Köklü Değişim'in ismiyle faaliyet gösteren grup, geçen günlerde İstanbul’un ortasında hilafet çağrıları yaparak skandal görüntülere imza atmıştı. Daha önce de benzer görüntüleri sergileyen gruptan bu kez "merkezi" olarak apaçık bir meydan okuma geldi.

Grubun önde gelen isimlerinden Yılmaz Çelik, ilgili görüntüleri paylaşarak hilafet çağrısı yaptı. 

Çelik yaptığı paylaşımda, "Geliyor gelmekte olan! Hiç bir güç hiç bir kuvvet bu gelişi durduramayacaktır! Hilafet” mesajını verdi.

Kaynak: cumhuriyet

02 Oca 2024 - 10:55 - Gündem

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Yorumlar

(6)
02

Hakan - ATATÜRK ilke ve inkilapları doğrultusunda

Yaşasın CUMHURİYET

Yanıtla . 4Beğen . 0Beğenme 02 Ocak 11:10
04

Kemal - @Wallace Emre. 01 nolu yoruma cevabı: neye göre, kime göre

Yanıtla . 1Beğen . 1Beğenme 02 Ocak 11:20
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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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