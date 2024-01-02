Yerel seçime katılabilecek siyasi partiler belli oldu

31 Mart 2024’te gerçekleştirilecek yerel seçimler için süreç işlemeye başladı.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, seçime katılabilecek partileri açıkladı. Yener, yerel seçimlere 36 siyasi partinin katılabileceğini söyledi.

Başkan Yener, " 1 Ocak 2024 itibariyle seçim takvimimiz başlamıştır. 31 Mart’ta gerçekleşecek olan yerel seçimlerin tüm siyasi partilerimize, seçmenlerimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Yener daha sonra 31 Mart Yerel Seçimi'ne katılabilecek partileri açıkladı.

36 PARTİ KATILABİLECEK

İşte 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere katılabilecek 36 siyasi parti...