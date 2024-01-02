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Yerel seçime katılabilecek siyasi partiler belli oldu

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, 36 siyasi partinin 31 Mart'ta yapılacak yerel seçime katılma yeterliliği bulunduğunu açıkladı. İşte yerel seçimlere katılabilecek siyasi partiler...
Yerel seçime katılabilecek siyasi partiler belli oldu mask

31 Mart 2024’te gerçekleştirilecek yerel seçimler için süreç işlemeye başladı.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, seçime katılabilecek partileri açıkladı. Yener, yerel seçimlere 36 siyasi partinin katılabileceğini söyledi.

Başkan Yener, " 1 Ocak 2024 itibariyle seçim takvimimiz başlamıştır. 31 Mart’ta gerçekleşecek olan yerel seçimlerin tüm siyasi partilerimize, seçmenlerimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

 

Yener daha sonra 31 Mart Yerel Seçimi'ne katılabilecek partileri açıkladı.

36 PARTİ KATILABİLECEK

İşte 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere katılabilecek 36 siyasi parti...

  1. Adalet Birlik Partisi
  2. Adalet Partisi
  3. Adalet ve Kalkınma Partisi
  4. Anadolu Birliği Partisi
  5. Anavatan Partisi
  6. Aydınlık Demokrasi Partisi
  7. Bağımsız Türkiye Partisi
  8. Büyük Birlik Partisi
  9. Büyük Türkiye Partisi
  10. Cumhuriyet Halk Partisi
  11. Demokrasi ve Atılım Partisi
  12. Demokratik Sol Parti
  13. Demokrat Parti
  14. Emek Partisi
  15. Gelecek Partisi
  16. Genç Parti
  17. Güç Birliği Partisi
  18. Hak ve Özgürlükler Partisi
  19. Halkın Kurtuluşu Partisi
  20. Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
  21. Hür Dava Partisi
  22. İYİ Parti
  23. Memleket Partisi
  24. Millet Partisi
  25. Milliyetçi Hareket Partisi
  26. Milli Yol Partisi
  27. Saadet Partisi
  28. Sol Parti
  29. Türkiye İşçi Partisi
  30. Türkiye Komünist Hareketi
  31. Türkiye Komünist Partisi
  32. Vatan Partisi
  33. Yeniden Refah Partisi
  34. Yenilik Partisi
  35. Yeni Türkiye Partisi
  36. Zafer Partisi
# yeni, türkiye, büyük, 1 Ocak, 2024, cumhuriyet, İyi Parti

02 Oca 2024 - 11:17 - Siyaset

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