Bağımsız Türkiye Partisi Körfez İlçe Başkanlığı bünyesinde istişare toplantısı gerçekleşti. Seçim Koordinasyon merkezi oluşturuldu. Toplantı sonucunda Seçim Koordinasyon Başkanı Lütfü Sever oldu. Konuya ilişkin açıklama yapan Lütfü Sever "Yapılacak çalışmalar değerlendirildi.Körfez Belediye başkan adayımız Gülsüm DEMİR ile her mahalle ve sokağımızda Körfez halkımızla buluşup sorunlarını dinleyip istişare yapacağız." dedi.
- Siyaset
BTP Körfez'de Seçim Koordinasyon Başkanı Lütfü Sever oldu
Bağımsız Türkiye Partisi Körfez İlçe Başkanlığı bünyesinde istişare toplantısı gerçekleşti.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.