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BTP Körfez'de Seçim Koordinasyon Başkanı Lütfü Sever oldu

Bağımsız Türkiye Partisi Körfez İlçe Başkanlığı bünyesinde istişare toplantısı gerçekleşti. 

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BTP Körfez'de Seçim Koordinasyon Başkanı Lütfü Sever oldu mask

Bağımsız Türkiye Partisi Körfez İlçe Başkanlığı bünyesinde istişare toplantısı gerçekleşti. Seçim Koordinasyon merkezi oluşturuldu. Toplantı sonucunda Seçim Koordinasyon Başkanı Lütfü Sever oldu. Konuya ilişkin açıklama yapan Lütfü Sever "Yapılacak çalışmalar değerlendirildi.Körfez Belediye başkan adayımız Gülsüm DEMİR ile her mahalle ve sokağımızda Körfez halkımızla buluşup sorunlarını dinleyip istişare yapacağız." dedi.
# türkiye, oldu

02 Oca 2024 - 11:23 - Siyaset

Muhabir  Haber Merkezi

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