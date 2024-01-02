BTP'de durum değerlendirme toplantısı yapıldı

Bağımsız Türkiye Partisi Dilovası Belediye Başkan Adayı Tunay Yıldırım'ın ev sahipliğinde durum değerlendirme toplantısı yapıldı. Toplantıya İl Başkanı Abdullah Erdem,Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adayı Muharrem Can,Dilovası Belediye Başkan Adayı Tunay Yıldırım ve partililer katılım sağladı. Çoşkulu katılımın olduğu toplantıda yapılacak yerel seçimle alakalı durum değerlendirmesi yapıldı. Tunay Yıldırım ‘Kavgaların bittiği,yolsuzluk,haksızlık ve hırsızlığın bittiği liyakat ehli kadroların işe el koyacağı zaman gelmiştir. Genç Genel Başkanımız Hüseyin BAŞ ile beraber Dilovasında halkımıza yakışır hizmeti vereceğiz. Kocaeli genelinde Muharrem CAN başkanımıza ve Dilovası’nda bize tam destek istiyoruz.’ dedi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.