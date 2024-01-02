Kocaeli İzmit'te 183 m² tarla icradan satılık

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2019/80692 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN

Özellikleri : Taşınmaz tapı kaydında Kocaeli İli İzmit ilçesi Mehmetali Paşa mah. 1680 ada 1 parselde kayıtlı tarla nitelikli 183 m2 yüzölçümlü tam hisseli taşınmazdır. Bilirkişilerce yapılan incelemede: " Kıymet takdiri istenen taşınmaz Yenişehir Mahallesi Turan Güneş Cad. No: 274/6 İzmit - Kocaeli posta adresinde yer almaktadır. İlçe merkezinde, bölgenin ticari, araç ve yaya trafiği yönünden yoğun bölgesinde, Otogar, otoyol gişeleri, şehir hastanesi yakınında konumludur. Yakın çevresinde zemin katları işyeri, üst katları mesken olarak kullanılan bitişik nizam binalar, eğitim kurumları, sağlık tesisleri, tarım ürünleri satış işyerleri, Anadolu Otoyolu Gişeleri, Kuzey Marmara Otoyolu Gişeleri, Şehir Hastanesi, Şehirlerarası otogar,konutlar, semt marketleribulunmaktadır. Belediye alt yapı hizmetlerinden tam olarak istifade etmektedir.

Parsel düzgün dörtgen şeklinde, eğimli arazi yapısındadır. Üzerinde betonarme karkas tarzda inşa edilmiş bodrum, zemin, 4 normal kat ve çatı piyesinden oluşan, 6 katlı, fen bilirkişisinin raporuna göre 106,55 m2 zemin oturumlu, 639 m2 inşaat alanlı bina bulunmaktadır. İzmit Belediyesi İmar müdürlüğünde yapılan incelemede binaya ait imar dosyası bulunamamıştır. Yapılan incelemede yakın zamanda inşa edildiği, oturumun olmadığı, inşaatın dışının tamamlandığı görülmüştür. İçine girilemediğinden içi hakkında bilgi sahibi olunamamıştır. Bodrum katta ve normal katları mesken, zemin katı dükkan olarak inşa edilmiş, dış cephesi kompozit kaplamadır. İzmit Belediyesi İmar Müdürlüğünden alınan şifahi bilgiye göre parsel 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Bitişik nizam 5 kat yapılaşma şartlarında"T3 Ticaret Alanı" kalmaktadır. "" denilmekte olup, detaylı bilgi için bilirkişi raporunu inceleyiniz.

Adresi : Yenişehir Mahallesi Turan Güneş Cad. No: 274/6 İzmit/ KOCAELİ

Yüzölçümü : 183 m2

Arsa Payı : -

İmar Durumu: Yukarıda belirtilmiştir.

Kıymeti : 9.547.650,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: ETİBANK lehine irtifak hakkı vardır, şerhle birlikte satılacaktır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

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Bitiş Tarih ve Saati : 05/03/2024 - 11:19 Başlangıç Tarih ve Saati : 27/02/ 2024 - 11:19-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Bitiş Tarih ve Saati : 05/03/2024 - 11:19 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/03/2024 - 11:19

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Bitiş Tarih ve Saati : 02/04/2024 - 11:19

28/12/2023 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.