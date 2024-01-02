Kocaeli Körfez'de 90 m² işyeri icradan satılık

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/276 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Satışa konu taşınmaz Kocaeli İl, Körfez İlçe, YARIMCA(ŞUYULANDIRMA) Mahalle/Köy, 61 Ada, 36 Parselde kayıtlı, A Blok, zemin + asma kat, 5 Nolu Bağımsız Bölümde yer alan dükkandır. Dosyaya sunulan bilirkişi raporuna göre; Taşınmaz yerleşim olarak Kocaeli İli, Körfez İlçesi, Güney Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, Dış Kapı No: 143C, Kat: Z+A posta adresinde yer almaktadır. Taşınmaz meskûn mahalde konumlu olup çevresinde yoğun olarak konut ve ticaret yapılaşmalar bulunmaktadır. Ana arter ve toplu taşıma güzergâhı olan Cumhuriyet Bulvarı üzerinde konumlu olduğundan ulaşım imkânları bakımından iyi durumdadır. Yol, su, kanalizasyon, çevre temizlik gibi belediye hizmetlerinden ve elektrik, telekomünikasyon gibi diğer kamu hizmetlerinden yararlanmaktadır. Kocaeli İli, Körfez İlçesi, Yarımca Ş. Mahallesi, 61 ada 36 parsel sayılı taşınmaz üzerinde betonarme karkas olarak inşa edilmiş bina yer almaktadır.Ana gayrimenkul zemin kat + asma kat + 2 normal kat + çatı kat olmak üzere toplam 5 katlı olarak inşa edilmiştir. Ana yapıda iki adet bina, dört adet işyeri girişi bulunmakta olup tüm girişler zemin kat seviyesinden ve güney cepheden verilmiştir. Konu taşınmazın dış cephesi sıvalı ve akrilik boyalı vaziyettedir. Ana gayrimenkulün dış kapısı alüminyum çerçeveli cam kapıdır. Bina doğalgazlı kombi ile ısınmaktadır. Satışa konu 5 no.lu bağımsız bölüm, binanın zemin katında en soldaki dükkandır. Söz konusu bağımsız bölüm mimari projesine göre zemin katta; işyeri ve wc plan tertibinde net 73,00 m2, brüt 82,50 m2, asma katta; dükkan plan tertibinde net 17,00 m2 , brüt 19,25 m2 olmak üzere toplamda net 90,00 m2, brüt 101,75 m2dir. Bağımsız bölümün içerisine girilememiş olup dışarıdan yapılan incelemesine göre dış kapısı otomatik çelik kepenk şeklindedir. Tapu takyidatında olan şerhlerin kaldırılmasına ilişkin iş ve işlemler ihale alıcısına aittir.

Adresi : Güney Mah. Cumhuriyet Bulv. Dış Kapı No:143C, Kat:Z+A Körfez / KOCAELİ

Ana Taşınmaz Yüzölçümü : 551,00

Arsa Payı : 3/21

İmar Durumu:Dosyaya sunulan bilirkişi raporuna göre; satışa konu Kocaeli İli, Körfez İlçesi, Yarımca Ş. Mahallesi, 61 ada 36 parsel sayılı taşınmaz Körfez Belediyesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında “Konut Alanı” kullanımında kalmaktadır. Parseldeki yapılaşma koşulları; Blok nizam – 3 kat, KAKS = 1,20+0,40, TAKS = 0,40+0,40, Çekme mesafeleri, Ön bahçe = 5 metre, Yan bahçe = 3 metre olarak belirlenmiştir.

Kıymeti : 3.201.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler : Taşınmaz takyidatı üzerinde " Yönetim Planı: 18.03.2016 " , " TekirdağAsliye Ticaret Mahkemesi'nin 2022/835 esassayılı dosyasından konulan iflas şerhi " , " Çorlu İcra Dairesi 2023/2 İflas yazıları ile konulan iflas şerhi " , " Denizbank AŞ'nin ipoteği " bulunmaktadır. Diğer şerhler tapu kaydındaki gibidir.

Tapu Sicilindeki Diğer Bilgiler : Tapu takyidatından mevcut olup dosyasından incelenebilir.

Taşınmaz Üzerindeki Mükellefiyetler : Tapu takyidatından mevcut olup dosyasından incelenebilir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

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Bitiş Tarih ve Saati : 05/02/2024 - 13:58 Başlangıç Tarih ve Saati : 29/01/ 2024 - 13:58-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Bitiş Tarih ve Saati : 05/02/2024 - 13:58 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/02/2024 - 13:58

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Bitiş Tarih ve Saati : 04/03/2024 - 13:58

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Satışa konu taşınmaz Kocaeli İl, Körfez İlçe, YARIMCA(ŞUYULANDIRMA) Mahalle/Köy, 61 Ada, 36 Parselde kayıtlı, A Blok, zemin + asma kat, 6 Nolu Bağımsız Bölümde yer alan dükkandır. Dosyaya sunulan bilirkişi raporuna göre; Taşınmaz yerleşim olarak Kocaeli İli, Körfez İlçesi, Güney Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, Dış Kapı No: 143D, Kat: Z+A posta adresinde yer almaktadır. Taşınmaz meskûn mahalde konumlu olup çevresinde yoğun olarak konut ve ticaret yapılaşmalar bulunmaktadır. Ana arter ve toplu taşıma güzergâhı olan Cumhuriyet Bulvarı üzerinde konumlu olduğundan ulaşım imkânları bakımından iyi durumdadır. Yol, su, kanalizasyon, çevre temizlik gibi belediye hizmetlerinden ve elektrik, telekomünikasyon gibi diğer kamu hizmetlerinden yararlanmaktadır. Kocaeli İli, Körfez İlçesi, Yarımca Ş. Mahallesi, 61 ada 36 parsel sayılı taşınmaz üzerinde betonarme karkas olarak inşa edilmiş bina yer almaktadır.Ana gayrimenkul zemin kat + asma kat + 2 normal kat + çatı kat olmak üzere toplam 5 katlı olarak inşa edilmiştir. Ana yapıda iki adet bina, dört adet işyeri girişi bulunmakta olup tüm girişler zemin kat seviyesinden ve güney cepheden verilmiştir. Konu taşınmazın dış cephesi sıvalı ve akrilik boyalı vaziyettedir. Ana gayrimenkulün dış kapısı alüminyum çerçeveli cam kapıdır. Bina doğalgazlı kombi ile ısınmaktadır. Satışa konu 6 no.lu bağımsız bölüm, binanın zemin katında soldan ikinci sıradaki dükkandır. Söz konusu bağımsız bölüm mimari projesine göre zemin katta; işyeri ve wc plan tertibinde net 86,00 m2, brüt 97,20 m2, asma katta; dükkan plan tertibinde net 17,00 m2 , brüt 19,25 m2 olmak üzere toplamda net 103,00 m2, brüt 116,45 m2dir. Bağımsız bölümün içerisine girilememiş olup dışarıdan yapılan incelemesine göre dış kapısı otomatik çelik kepenk şeklindedir. Tapu takyidatında olan şerhlerin kaldırılmasına ilişkin iş ve işlemler ihale alıcısına aittir.

Adresi : Güney Mah. Cumhuriyet Bulv. Dış Kapı No:143D, Kat:Z+A Körfez / KOCAELİ

Ana Taşınmaz Yüzölçümü : 551,00

Arsa Payı : 3/21

İmar Durumu: Dosyaya sunulan bilirkişi raporuna göre; Kocaeli İli, Körfez İlçesi, Yarımca Ş. Mahallesi, 61 ada 36 parsel sayılı taşınmaz Körfez Belediyesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında “Konut Alanı” kullanımında kalmaktadır. Parseldeki yapılaşma koşulları; Blok nizam – 3 kat, KAKS = 1,20+0,40, TAKS = 0,40+0,40, Çekme mesafeleri, Ön bahçe = 5 metre, Yan bahçe = 3 metre olarak belirlenmiştir.

Kıymeti : 3.730.200,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler : Taşınmaz takyidatı üzerinde " Yönetim Planı: 18.03.2016 " , " TekirdağAsliye Ticaret Mahkemesi'nin 2022/835 esassayılı dosyasından konulan iflas şerhi " , " Çorlu İcra Dairesi 2023/2 İflas yazıları ile konulan iflas şerhi " , " Denizbank AŞ'nin ipoteği " bulunmaktadır. Diğer şerhler tapu kaydındaki gibidir.

Tapu Sicilindeki Diğer Bilgiler : Tapu takyidatından mevcut olup dosyasından incelenebilir.

Taşınmaz Üzerindeki Mükellefiyetler : Tapu takyidatından mevcut olup dosyasından incelenebilir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/01/2024 - 10:27

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Bitiş Tarih ve Saati : 06/02/2024 - 10:27 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/02/2024 - 10:27

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Bitiş Tarih ve Saati : 05/03/2024 - 10:27

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Satışa konu taşınmaz Kocaeli İl, Körfez İlçe, YARIMCA(ŞUYULANDIRMA) Mahalle/Köy, 61 Ada, 36 Parselde kayıtlı, B Blok, zemin + asma kat, 3 Nolu Bağımsız Bölümde yer alan dükkandır.Dosyaya sunulan bilirkişi raporuna göre; Taşınmaz yerleşim olarak Kocaeli İli, Körfez İlçesi, Güney Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, Dış Kapı No: 143F, Kat: Z+A posta adresinde yer almaktadır. Taşınmaz meskûn mahalde konumlu olup çevresinde yoğun olarak konut ve ticaret yapılaşmalar bulunmaktadır. Ana arter ve toplu taşıma güzergâhı olan Cumhuriyet Bulvarı üzerinde konumlu olduğundan ulaşım imkânları bakımından iyi durumdadır. Yol, su, kanalizasyon, çevre temizlik gibi belediye hizmetlerinden ve elektrik, telekomünikasyon gibi diğer kamu hizmetlerinden yararlanmaktadır. Kocaeli İli, Körfez İlçesi, Yarımca Ş. Mahallesi, 61 ada 36 parsel sayılı taşınmaz üzerinde betonarme karkas olarak inşa edilmiş bina yer almaktadır.Ana gayrimenkul zemin kat + asma kat + 2 normal kat + çatı kat olmak üzere toplam 5 katlı olarak inşa edilmiştir. Ana yapıda iki adet bina, dört adet işyeri girişi bulunmakta olup tüm girişler zemin kat seviyesinden ve güney cepheden verilmiştir. Konu taşınmazın dış cephesi sıvalı ve akrilik boyalı vaziyettedir. Ana gayrimenkulün dış kapısı alüminyum çerçeveli cam kapıdır. Bina doğalgazlı kombi ile ısınmaktadır. Satışa konu 3 no.lu bağımsız bölüm, binanın zemin katında en doğudaki dükkandır. Söz konusu bağımsız bölüm mimari projesine göre zemin katta; işyeri ve wc plan tertibinde net 85,50 m2, brüt 96.60 m2, asma katta; dükkan plan tertibinde net 20,00 m2 , brüt 22,60 m2 olmak üzere toplamda net 105,50 m2, brüt 119,20 m2dir. Bağımsız bölümün içerisine girilememiş olup dışarıdan yapılan incelemesine göre dış kapısı otomatik çelik kepenk şeklindedir. Tapu takyidatında olan şerhlerin kaldırılmasına ilişkin iş ve işlemler ihale alıcısına aittir..

Adresi : Güney Mah. Cumhuriyet Bulv. Dış Kapı No:143F, Kat:Z+A Körfez / KOCAELİ

Ana Taşınmaz Yüzölçümü : 551,00

Arsa Payı : 3/21

İmar Durumu:Dosyaya sunulan bilirkişi raporuna göre;Satışa konu Kocaeli İli, Körfez İlçesi, Yarımca Ş. Mahallesi, 61 ada 36 parsel sayılı taşınmaz Körfez Belediyesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında “Konut Alanı” kullanımında kalmaktadır. Parseldeki yapılaşma koşulları; Blok nizam – 3 kat, KAKS = 1,20+0,40, TAKS = 0,40+0,40, Çekme mesafeleri, Ön bahçe = 5 metre, Yan bahçe = 3 metre olarak belirlenmiştir.

Kıymeti : 3.748.800,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler : Taşınmaz takyidatı üzerinde " Yönetim Planı: 18.03.2016 " , " TekirdağAsliye Ticaret Mahkemesi'nin 2022/835 esassayılı dosyasından konulan iflas şerhi " , " Çorlu İcra Dairesi 2023/2 İflas yazıları ile konulan iflas şerhi " , " Denizbank AŞ'nin ipoteği " bulunmaktadır. Diğer şerhler tapu kaydındaki gibidir.

Tapu Sicilindeki Diğer Bilgiler : Tapu takyidatından mevcut olup dosyasından incelenebilir.

Taşınmaz Üzerindeki Mükellefiyetler : Tapu takyidatından mevcut olup dosyasından incelenebilir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 31/01/2024 - 10:19

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Bitiş Tarih ve Saati : 07/02/2024 - 10:19 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/02/2024 - 10:19

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Bitiş Tarih ve Saati : 06/03/2024 - 10:19

4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Satışa konu taşınmaz Kocaeli İl, Körfez İlçe, YARIMCA(ŞUYULANDIRMA) Mahalle/Köy, 61 Ada, 36 Parselde kayıtlı, B Blok, zemin + asma kat, 4 Nolu Bağımsız Bölümde yer alan dükkandır. Dosyaya sunulan bilirkişi raporuna göre; Taşınmaz yerleşim olarak Kocaeli İli, Körfez İlçesi, Güney Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, Dış Kapı No: 143E, Kat: Z+A posta adresinde yer almaktadır. Taşınmaz meskûn mahalde konumlu olup çevresinde yoğun olarak konut ve ticaret yapılaşmalar bulunmaktadır. Ana arter ve toplu taşıma güzergâhı olan Cumhuriyet Bulvarı üzerinde konumlu olduğundan ulaşım imkânları bakımından iyi durumdadır. Yol, su, kanalizasyon, çevre temizlik gibi belediye hizmetlerinden ve elektrik, telekomünikasyon gibi diğer kamu hizmetlerinden yararlanmaktadır. Kocaeli İli, Körfez İlçesi, Yarımca Ş. Mahallesi, 61 ada 36 parsel sayılı taşınmaz üzerinde betonarme karkas olarak inşa edilmiş bina yer almaktadır.Ana gayrimenkul zemin kat + asma kat + 2 normal kat + çatı kat olmak üzere toplam 5 katlı olarak inşa edilmiştir. Ana yapıda iki adet bina, dört adet işyeri girişi bulunmakta olup tüm girişler zemin kat seviyesinden ve güney cepheden verilmiştir. Konu taşınmazın dış cephesi sıvalı ve akrilik boyalı vaziyettedir. Ana gayrimenkulün dış kapısı alüminyum çerçeveli cam kapıdır. Bina doğalgazlı kombi ile ısınmaktadır. Satışa konu 4 no.lu bağımsız bölüm, binanın zemin katında sağdan ikinci sıradaki dükkandır. Söz konusu bağımsız bölüm mimari projesine göre zemin katta; işyeri ve wc plan tertibinde net 88,50 m2, brüt 100,00 m2, asma katta; dükkan plan tertibinde net 18,00 m2 , brüt 20,35 m2 olmak üzere toplamda net 106,50 m2, brüt 120,35 m2dir. Bağımsız bölümün içerisine girilememiş olup dışarıdan yapılan incelemesine göre dış kapısı otomatik çelik kepenk şeklindedir. Tapu takyidatında olan şerhlerin kaldırılmasına ilişkin iş ve işlemler ihale alıcısına aittir.

Adresi : Güney Mah. Cumhuriyet Bulv. Dış Kapı No:143E, Kat:Z+A Körfez / KOCAELİ

Ana Taşınmaz Yüzölçümü : 551,00

Arsa Payı : 3/21

İmar Durumu:Dosyaya sunulan bilirkişi raporuna göre;Satışa konu Kocaeli İli, Körfez İlçesi, Yarımca Ş. Mahallesi, 61 ada 36 parsel sayılı taşınmaz Körfez Belediyesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında “Konut Alanı” kullanımında kalmaktadır. Parseldeki yapılaşma koşulları; Blok nizam – 3 kat, KAKS = 1,20+0,40, TAKS = 0,40+0,40, Çekme mesafeleri, Ön bahçe = 5 metre, Yan bahçe = 3 metre olarak belirlenmiştir.

Kıymeti : 3.844.200,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler : Taşınmaz takyidatı üzerinde " Yönetim Planı: 18.03.2016 " , " TekirdağAsliye Ticaret Mahkemesi'nin 2022/835 esassayılı dosyasından konulan iflas şerhi " , " Çorlu İcra Dairesi 2023/2 İflas yazıları ile konulan iflas şerhi " , " Denizbank AŞ'nin ipoteği " bulunmaktadır. Diğer şerhler tapu kaydındaki gibidir.

Tapu Sicilindeki Diğer Bilgiler : Tapu takyidatından mevcut olup dosyasından incelenebilir.

Taşınmaz Üzerindeki Mükellefiyetler : Tapu takyidatından mevcut olup dosyasından incelenebilir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/02/2024 - 11:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 08/02/2024 - 11:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/02/2024 - 11:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 07/03/2024 - 11:30

22/12/2023 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.