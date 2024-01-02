Muhtarlardan okul kampanyasına destek

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin desteği ile Kocaeli Üreten ve Yöneten Kadınlar Platformu’nun Hatay’da okul yapılması için başlattığı, “Kocaelili Kadınlar El Ele” yardım kampanyasına, il genelindeki mahalle muhtarları, aralarında topladığı151 bin 550 lira bağışta bulunarak destek verdi. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’ta yaşanan depremin ardından, depremzedelere yardım etmek amacıyla kurulan Kocaeli Üreten ve Yöneten Kadınlar Platformu, Kocaeli Büyükşehir’in desteği ve hayırseverlerin bağışı ile Hatay’da kurulan rehabilitasyon merkezinin ardından şimdi de okul yapmak için kolları sıvadı. Platformun başlattığı, “Kocaelili Kadınlar El Ele” yardım kampanyasına il genelinde muhtarlar da destek verdi. Büyükşehir Belediyesi Muhtarhane’de gerçekleştirilen toplantıya, Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Aydınlık, Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Numan Balaban, Kocaeli Üreten ve Yöneten Kadınlar Platformu Başkanı Sevim Pekyürür ve ilçelerin muhtar dernekleri başkanları katıldı.



PLATFORM ÜYELERİNE VE MUHTARLARA TEŞEKKÜR

Genel Sekreter Yardımcısı Aydınlık, böylesine hayırlı ve güzel bir amaç için yola çıkan platform üyelerine ve yardım kampanyasına destek veren mahalle muhtarlarına, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın adına teşekkür etti. Platformu başkanı Pekyürür, 6 Şubat depreminden sonra özellikle yıkımdan en çok etkilenen Hatay ve Antakya’ya yardım etmek amacıyla platformu kurduklarını söyledi. Öncelikle bölgede 4 şehire hizmet veren bir rehabilitasyon merkezi kurulmasına önayak olduklarını belirten Pekyürür, “Daha sonra okula ihtiyaç olduğunu gördük. Okul yapılması fikrini Başkanımız Büyükakın’a ilettiğimizde, ‘Siz okulu yapmaya başlayın, ben geri kalanın desteğini veririm’ dedi. Kampanya için gece düzenledik. Muhtarlarımız gecede destek verdi ama biz bir daha destek vermek istiyoruz dediler. İkinci kez bağışta bulundular. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

“TAHİR BAŞKANIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUZ”

Okulun arsasını Hayat Valiliği’nin verdiğini belirten Pekyürür, şunları kaydetti:

“Projemiz hazır. 2024-2025 eğitim ve öğretim yılına yetişecek inşallah. 12 derslikli bir okulumuz olacak. İçinde kütüphane, konferans salonu ve bilgisayar odası bulunacak. Başkanımız Büyükakın’a yanımızda olduğu için ve bize inandığı için çok teşekkür ediyoruz.”

MUHTARLAR BAĞIŞ DEKONTUNU TESLİM ETTİ

Başiskele Muhtarlar Derneği Başkanı ve Ovacık Mahalle Muhtarı İlhan Altıntaş, Kocaeli genelindeki muhtarlardan toplanan ve platformun hesabına yatırılan 151 bin 550 lira bağışın dekontunu, platform başkanı Pekyürür’e teslim ederek, hayırlı olması temennisinde bulundu.