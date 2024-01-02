Filografi ve dikiş nakış kursuna büyük ilgi

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman'ın öncülüğünde eğitimlerine devam eden KAR-MEK'teki filografi ve dikiş nakış kursunda eğitim alan kadınlar, yeteneklerini keşfederken, aynı zamanda ev ekonomisine de katkı sağlıyor.
Filografi ve dikiş nakış kursu öğretmeni Tülay Özer, "Kartepeli kadınlarımız burada yeteneklerini keşfetmelerinin yanı sıra kendi evlerine de ekonomik destek sağlıyorlar. Filografi ve dikiş nakış kursumuzda ortaya çıkan eserler herkesi tarafından çok ilgi görüyor" dedi.
Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman'ın öncülüğünde eğitimlerine devam eden KAR-MEK'teki filografi ve dikiş nakış kursunda eğitim alan kadınlar, yeteneklerini keşfederken, aynı zamanda ev ekonomisine de katkı sağlıyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.