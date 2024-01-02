Covid-19'un yeni varyantında yeni semptomlar

Bilim insaları, Covid-19'un yeni varyantı JN.1'in olağandığı semptomlar gösterdiğini keşfetti.
Tat ve/veya koku kaybı hali hazırda Covid-19'un semptomları arasında yer alırken son tespit edilen semptomlar arasında yüzde 16 kas ağrısı, yüzde 20 halsizlik ve yorgunluk, yüzde 20 şiddetli baş ağrısı görüldüğü tespit edildi.
Ortaya çıkan en şaşırtıcı yaygın semptomlar arasında ise yüzde 10 uyku sorunu, yüzde 10 endişe sorunu ve yüzde 10 oranında kaygı sorunu yer aldı.
İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı'nın (UKHSA) son raporunda, İngiltere ve İskoçya'daki her 24 kişiden 1'inin Covid-19 olabileceği bilgisi paylaşıldı.
UKHSA'nın veri ve gözetimden sorumlu genel müdürü Profesör Steven Riley, "Yılın bu döneminde soğuk hava, günlerin kısalması ve sosyalleşmenin artması, Covid-19 gibi solunum yolu virüslerinin bulaşma potansiyelinin özellikle yüksek olduğu anlamına gelmektedir" uyarısında bulundu.
Kaynak: cumhuriyet
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.