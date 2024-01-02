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KALEDEKİ TEHLİKENİN FARKINDA MISINIZ ?

Trendyol 1.Lig’de ilk yarıyı Süper Lig hattında ikinci olarak bitiren Kocaelispor’da, Harun Tekin de Gökhan Değirmenci de bol gol yemeye başladı. Harun Tekin 11 maçta 11, Gökhan 7 maçta 9 gol yedi

Hakan Yağcıoğlu
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KALEDEKİ TEHLİKENİN FARKINDA MISINIZ ? mask
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İLK İKİ İÇİNDE DİREKT SÜPER LİG YÜKSELME HATTINDAYIZ AMA 29 GOL ATTIK, TAM 20 GOL YEDİK
Ligin ilk yarısını, direkt Süper Lig hattı olan ikinci sırada bitirmek, 11 maç yenilmemek, dışarıda rekor sayıda galibiyet almak., ama iç sahada rezil rüsva olmak, son maçta da komşuya karşı ağır yenilgi. Kocaelispor için ilk yarının karnesi böyle. Tüm profesyonel liglerin en garip sonuçlarını alan Kocaelispor, sürpriz sevenlerin de cebini doldurdu!.. Kocaelispor ilk yarı sonunda Antalya’da kampa başlarken, rakamlar da gün gibi ortada duruyor. İlk yarı boyunca 17 maçta tam 29 gol atan Kocaelispor, kalesinde 20 gol gördü ve buna rağmen ligin ilk devresini Direkt Süper Lig hattında, yani ikinci sırada tamamladı.
HARUN 11 MAÇTA 990 DAKİKA OYNADI… GÖKHAN 7 MAÇTA 630 DAKİKA OYNADI…
İkisi de 34 yaşında, ikisinin de Süper Lig’de süper kariyeri var. İkisi de A Milli oldu. İkisi de Kocaelispor kalesini ilk yarı boyunca korudu. 11 maçta kaleyi koruyan ve 11 maç yenilmezlik unvanında önemli katkısı olan Harun Tekin 11 gol yedi ve 100 bin avro bedele sahip. Gökhan 7 maç oynadı 9 gol yedi ve o da 200 bin avro piyasa değerine sahip bulunuyor.

HARUN TEKİN’İN YEDİĞİ GOLLER:

MAÇ                                                     SÜRE     Y. GOL   SKOR

KOCAELİSPOR-Manisa FK             90          2             0-2

Eyüpspor-KOCAELİSPOR 90          2             2-0

KOCAELİSPOR-Altay                       90          2             3-2

Adana-KOCAELİSPOR                     90          0             0-2

KOCAELİSPOR-BOLU                      90          1             2-1

Ş.Urfa-KOCAELİSPOR                     90          0             0-2

KOCAELİSPOR-K.Ören                    90          0             3-0

KOCAELİSPOR-Erzurum                90          1             1-1

Tuzla-KOCAELİSPOR                       90          1             1-2

KOCAELİSPOR-G.Birliği                  90          2             2-2

 

TOPLAM: 11 MAÇ-11 GOL

 

GÖKHAN DEĞİRMENCİ’NİN YEDİĞİ GOLLER:

MAÇ                                                     SÜRE     Y. GOL   SKOR

Göztepe-KOCAELİSPOR                 90          0             0-1

KOCAELİSPOR-Çorum                    90          1             2-1

Giresun-KOCELİSPOR                     90          1             1-4

KOCAELİSPOR-Ümraniye              90          3             0-3

Bandırma-KOCAELİSPOR              90          0             0-3

KOCAELİSPOR-Bodrum                 90          1             1-1

Sakarya-KOCAELİSPOR                  90          3             3-1

TOPLAM: 7 MAÇ- 9 GOL

# Kocaelispor, Harun Tekin, Gökhan Değirmenci, oldu, Sakarya

02 Oca 2024 - 11:59 - Spor

Muhabir  Hakan Yağcıoğlu

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