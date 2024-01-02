KALEDEKİ TEHLİKENİN FARKINDA MISINIZ ?

İLK İKİ İÇİNDE DİREKT SÜPER LİG YÜKSELME HATTINDAYIZ AMA 29 GOL ATTIK, TAM 20 GOL YEDİK

Ligin ilk yarısını, direkt Süper Lig hattı olan ikinci sırada bitirmek, 11 maç yenilmemek, dışarıda rekor sayıda galibiyet almak., ama iç sahada rezil rüsva olmak, son maçta da komşuya karşı ağır yenilgi. Kocaelispor için ilk yarının karnesi böyle. Tüm profesyonel liglerin en garip sonuçlarını alan Kocaelispor, sürpriz sevenlerin de cebini doldurdu!.. Kocaelispor ilk yarı sonunda Antalya’da kampa başlarken, rakamlar da gün gibi ortada duruyor. İlk yarı boyunca 17 maçta tam 29 gol atan Kocaelispor, kalesinde 20 gol gördü ve buna rağmen ligin ilk devresini Direkt Süper Lig hattında, yani ikinci sırada tamamladı.

HARUN 11 MAÇTA 990 DAKİKA OYNADI… GÖKHAN 7 MAÇTA 630 DAKİKA OYNADI…

İkisi de 34 yaşında, ikisinin de Süper Lig’de süper kariyeri var. İkisi de A Milli oldu. İkisi de Kocaelispor kalesini ilk yarı boyunca korudu. 11 maçta kaleyi koruyan ve 11 maç yenilmezlik unvanında önemli katkısı olan Harun Tekin 11 gol yedi ve 100 bin avro bedele sahip. Gökhan 7 maç oynadı 9 gol yedi ve o da 200 bin avro piyasa değerine sahip bulunuyor.

HARUN TEKİN’İN YEDİĞİ GOLLER:

MAÇ SÜRE Y. GOL SKOR

KOCAELİSPOR-Manisa FK 90 2 0-2

Eyüpspor-KOCAELİSPOR 90 2 2-0

KOCAELİSPOR-Altay 90 2 3-2

Adana-KOCAELİSPOR 90 0 0-2

KOCAELİSPOR-BOLU 90 1 2-1

Ş.Urfa-KOCAELİSPOR 90 0 0-2

KOCAELİSPOR-K.Ören 90 0 3-0

KOCAELİSPOR-Erzurum 90 1 1-1

Tuzla-KOCAELİSPOR 90 1 1-2

KOCAELİSPOR-G.Birliği 90 2 2-2

TOPLAM: 11 MAÇ-11 GOL

GÖKHAN DEĞİRMENCİ’NİN YEDİĞİ GOLLER:

MAÇ SÜRE Y. GOL SKOR

Göztepe-KOCAELİSPOR 90 0 0-1

KOCAELİSPOR-Çorum 90 1 2-1

Giresun-KOCELİSPOR 90 1 1-4

KOCAELİSPOR-Ümraniye 90 3 0-3

Bandırma-KOCAELİSPOR 90 0 0-3

KOCAELİSPOR-Bodrum 90 1 1-1

Sakarya-KOCAELİSPOR 90 3 3-1

TOPLAM: 7 MAÇ- 9 GOL