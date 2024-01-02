Doğalgaz aboneliğinde yeni dönem Resmi Gazete'de: Bakımını yaptırmayan ceza ödeyecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanarak Resmi Gazete'de yayımlanan Elektrik, Su ve Gaz Sayaçları Muayene Yönetmeliği, 1 ocak 2024 itibariyle yürürlüğe girdi. Yeni karara göre, elektrik, su ve gaz sayaç muayeneleri, bakanlığın anlaştığı servisler tarafından yapılacak ve bu hizmet kapsamında ücret vatandaş tarafından ödenecek.

Yönetmeliğe göre doğalgaz, su, elektrik sayaçları ilk muayene, ani muayene, şikayet muayenesi, periyodik muayene ve stok muayenesi gibi çeşitli muayene türlerine tabi tutulacak.



DOĞALGAZDA YENİ DÖNEM BAŞLADI

Elektrik, su ve gaz sayaç muayeneleri, bakanlığın anlaştığı servisler tarafından yapılacak ve bu hizmet kapsamında ücret vatandaş tarafından ödenecek. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığın il müdürlükleri tarafından gerçekleştirilecek veya kullanıcıların kurduğu veya anlaştığı servislerde yapılacak. Hizmetten kaynaklı bakanlıktan herhangi bir ücret talep edilmeyecek.

Sayacın bulunduğu yerden sökülmesinden ve muayenesi için servise getirilmesinden vatandaş sorumlu. Muayene başvuruları vatandaş veya vatandaş yakını tarafından yetki verilen serviste yapılacak.

PARA CEZASI VAR

1 Ocak 2014 ile 31 Aralık 2019 tarihleri arasında piyasaya sürülmüş veya bu dönem içinde son muayenesi gerçekleştirilmiş gaz iletim şebekesinde veya doğrudan iletim şebekesine bağlı gaz sayaçlarına dair bir liste, kullanıcılar tarafından ilgili il müdürlüğüne şubat ayının sonuna kadar iletilmelidir. Bu sayaçlar, 2025 yılı sonuna kadar sökülüp, geçerli bir muayenesi olan sayaçlarla değiştirilmelidir.

Bu süre içinde işlem yapamayan vatandaşlara damga süresi geçmiş sayaç kullanımı sebebiyle para cezası uygulanacak.