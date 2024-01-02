Eski eşini öldüren, arkadaşını da yaralayan şüpheli tutuklandı

Olay, dün akşam saatlerinde Şekerpınar Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Yasin D. yanında bulunan arkadaşı K.U. ile birlikte otomobiliyle seyir halindeyken eski eşi Arzu Çınar'ı gördü. Otomobilden inen Yasin D., yanına gittiği Arzu Çınar ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle Yasin D. araçta bulunan pompalı tüfeği alarak Arzu Çınar'a ateş etti. Şüpheli, kendisine engel olmaya çalışan arkadaşı K.U.'yu da bacağından vurdu.
112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı, Yasin D. ise gözaltına alındı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Arzu Çınar'ın hayatını kaybettiği öğrenildi. Yasin D., emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay, dün akşam saatlerinde Şekerpınar Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Yasin D. yanında bulunan arkadaşı K.U. ile birlikte otomobiliyle seyir halindeyken eski eşi Arzu Çınar'ı gördü. Otomobilden inen Yasin D., yanına gittiği Arzu Çınar ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle Yasin D. araçta bulunan pompalı tüfeği alarak Arzu Çınar'a ateş etti. Şüpheli, kendisine engel olmaya çalışan arkadaşı K.U.'yu da bacağından vurdu.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.