02 Oca 2024 - 14:08- Asayiş G:

Eski eşini öldüren, arkadaşını da yaralayan şüpheli tutuklandı

Çayırova ilçesinde caddede karşılaştığı eski eşini pompalı tüfekle ateş ederek öldüren, kendisine engel olmaya çalışan arkadaşını da yaralayan zanlı tutuklandı.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı Tüm Haberleri
Eski eşini öldüren, arkadaşını da yaralayan şüpheli tutuklandı mask
Haber albümü için resme tıklayın

Olay, dün akşam saatlerinde Şekerpınar Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Yasin D. yanında bulunan arkadaşı K.U. ile birlikte otomobiliyle seyir halindeyken eski eşi Arzu Çınar'ı gördü. Otomobilden inen Yasin D., yanına gittiği Arzu Çınar ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle Yasin D. araçta bulunan pompalı tüfeği alarak Arzu Çınar'a ateş etti. Şüpheli, kendisine engel olmaya çalışan arkadaşı K.U.'yu da bacağından vurdu.
112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı, Yasin D. ise gözaltına alındı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Arzu Çınar'ın hayatını kaybettiği öğrenildi. Yasin D., emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
# sağlık, sevk edildi

02 Oca 2024 - 14:08 - Asayiş

Muhabir  İhlas Haber Ajansı

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.457.275 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL