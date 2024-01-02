02 Oca 2024 - 14:15- Spor G:

RAYANE AABİD VE HAŞİM ARDA TAMAM… GOL KRALI İBRAHİM YILMAZ, LEROY FER, ABDÜLKADİR YOLDA!..

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RAYANE AABİD VE HAŞİM ARDA TAMAM… GOL KRALI İBRAHİM YILMAZ, LEROY FER, ABDÜLKADİR YOLDA!.. mask
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Transferde bir anda hız kazanan Kocaelispor, bugün Antalya’da kamp çalışmalarına başlarken, ara transferde Haşim Arda Sarman ve Rayane Aabid ile büyük ölçüde anlaştı. Bu ikili kamp kadrosuna katıldı. Bu arada 1.Lig’in iki yıl önceki gol kralı İstanbulsporlu İbrahim Yılmaz, Süper lig macerasından sonra yeniden 1.Lig’e dönmeye hazırlanırken, Kocaelispor dev oyuncuya kancayı taktı.

LEROY, HAKAN ARSLAN, A.KADİR PARMAK DA GÜNDEMDE

Kocaelispor ayrıca eski Trabzonsporlu Sivas’ta oynayan Abdulkadir Parmak, Gençlerbirliği’nde dikkat çeken Leroy Fer ve İstanbulspor’da Süper Lig’de umduğunu buyamayan gol kralı İbrahim Yılmaz ile de görüşme halinde bunuyor. Anlaşmayı yapan oyuncu hemen kamp kadrosuna katılacak. Devre arası kampında Kocaelili takımlarla idman maçları yapılacak.
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02 Oca 2024 - 14:15 - Spor

Muhabir  Spor Merkezi

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