Fenerbahçe ve Galatasaray'ı kutlayan Tanju Özcan'a soruşturma! Arabistan skandalı sonrası öyle pankartlar astırdı ki...

Suudi Arabistan'daki Süper Kupa finaline Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Atatürk tişörtleri ve pankartıyla çıkmasına izin verilmemesiyle patlayan skandala Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan da tepki göstermişti.

İki takım da ortak kararla stada gitmemiş ve maçı oynamadan İstanbul'a dönmüştü.

Tanju Özcan tepkisini kentin dört bir yanına astırdığı bilbordlarla gösterdi.

Reklam panolarına "Çöl faresi bedevilere, Atatürk'ün büyüklüğünü hatırlatan Fenerbahçe ve Galatasaray camiasını Bolu halkı adına kutluyorum. Atatürk'süz Türkiye olmaz" yazısı yer aldı.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kararı ile bilbordlar kaldırıldı.

Ayrıca soruşturma başlatıldı.

Bunun üzerine sosyal medya hesabından paylaşım yapan Tanju Özcan, "Bu görsel ile ilgili soruşturma açılmış. Gerçekten akıl tutulması yaşanıyor. Türk milleti olarak biz ezik miyiz?

Katil Suud rejimi tarafından, Türkiye Cumhuriyeti kurucusunun manevi hatırasına saygısızlık yapılıyor. Biz buna tepki gösterdik diye soruşturma geçiriyoruz.

Pişman değilim, kimse Türk milletinin kırmızı çizgisi olan Mustafa Kemal Atatürk'e saygısızlık yapamaz" ifadelerini kullandı.