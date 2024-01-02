Burhan Çoban hayatını kaybetti

İzmit'in sevilen kuaförlerinden Bülent ve Levent Çoban ile Büşra Satıcı kardeşlerin babası olan Kocaeli'nin efsane kuaförlerinden Burhan Çoban, 71 yaşında yaşlılığa bağlı sebepler nedeniyle aramızdan ayrıldı. Berberlik mesleğine uzun yıllarını adamış ve kentte birçok kişi tarafından sevgiyle anılan Burhan Çoban'ın vefatı sevenlerini derin bir üzüntüye boğdu. Burhan Çoban'ın cenaze namazı, 3 Ocak Çarşamba günü öğle namazını müteakip Kanlıbağ Camii'nde kılınacak. Ardından, dualar eşliğinde sevilen kuaför, sevenlerinin dualarıyla toprağa verilecek.