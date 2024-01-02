Burhan Çoban hayatını kaybetti

İzmit'in sevilen kuaförlerinden Bülent ve Levent Çoban ile Büşra Satıcı kardeşlerin babası olan Kocaeli'nin efsane kuaförlerinden Burhan Çoban, 71 yaşında yaşlılığa bağlı sebepler nedeniyle aramızdan ayrıldı. Berberlik mesleğine uzun yıllarını adamış ve kentte birçok kişi tarafından sevgiyle anılan Burhan Çoban'ın vefatı sevenlerini derin bir üzüntüye boğdu. Burhan Çoban'ın cenaze namazı, 3 Ocak Çarşamba günü öğle namazını müteakip Kanlıbağ Camii'nde kılınacak. Ardından, dualar eşliğinde sevilen kuaför, sevenlerinin dualarıyla toprağa verilecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.