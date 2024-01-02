02 Oca 2024 - 14:32- Siyaset G:

“Vali nabzı ölçüp dozu artırıyor”

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz’un dün hilafet bayrağı taşıyan vatandaşa gösterilen tepki sonrası yağtığı açıklamaya ADD Kocaeli Şube Başkanı Taylan Bingöl tepki gösterdi. Bingöl “Vali bir yandan nabzı ölçüyor ve dozu artırıyor. Atatürkçülüğü resepsiyonlarda kadeh kaldırmak sanıyoruz ama mücadele etmek ve ses çıkarmak lazım.”dedi.

Cihat Polat
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İstanbul'da dün gerçekleşen “Şehitlere rahmet Filistin'e destek” yürüyüşüne katılan İsmail Aydemir adlı bir kişinin hilafet bayrağı açtığı için yumruklu saldırıya uğradığı iddia edildi. Yumruk atan kişi ”Biz Türk’üz, bir Türk olamadınız, o bayrağı burada açamazsın” diye isyan etti.

DEVLETİN VALİSİ DEVLETİ SUÇLADI!

Konuya ilişkin tepki çeken bir paylaşım yapan Kocaeli Valisi Seddar Yavuz "Müslümanım diyen gençlerimizin bir kısmının Kelime-i Şehadeti ve Kelime-i Tevhidi bilmemelerinin sorumlusu siyasal sistem yani devlettir. Müslümanım diyen her bir bireye İslam Dininin temel prensipleri öğretilmelidir.'' dedi.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUK AMA YALNIZ BIRAKILDIK

Konuya ilişkin konuşan Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı Taylan Bingöl “Daha öncesinde de valinin devletin ideolojisi islamdır açıklaması oldu. Zamanında biz suç duyurusunda bulunduk. Hiçbir siyasi parti yanımızda bulunmadı. Tarikatlar bizi hedef gösterdi, havuz medyası linç etti. Bu şehirde siyasi partiler, birçok STK var ancak hiç biri sesini çıkarmadı. Her seferinde tek kaldık. Böylece Vali de açıklamalarına devam ediyor. Sadece ADD Kocaeli Şubesiyle olacak iş değil.

VALİ NABZI ÖLÇÜYOR

Vali nabzı bir yandan ölçüyor ve dozu artırıyor. Atatürkçülüğü resepsiyonlarda kadeh kaldırmak sanıyoruz ama mücadele etmek ve ses çıkarmak lazım. Biz yine bu işin peşini bırakmayacağız ancak herkesin sesini çıkarması lazım.”ifadelerini kullandı.

# Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, oldu, Seddar Yavuz

02 Oca 2024 - 14:32 - Siyaset

Muhabir  Cihat Polat

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Yorumlar

(2)
02

Doğrucu - Vali beyi tebrik ediyorum. İslama hakareti gericilik sayan, zavallı cahil ve gerici yobazlar kininizde boğulun.

Yanıtla . 0Beğen . 3Beğenme 02 Ocak 15:18
01

İzmitli - Şeriatcı arap milliyetcileri iyice şumardılar, devlet anayasaya göre hareket etmiyor

Yanıtla . 4Beğen . 2Beğenme 02 Ocak 15:04

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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