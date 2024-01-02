“Vali nabzı ölçüp dozu artırıyor”

İstanbul'da dün gerçekleşen “Şehitlere rahmet Filistin'e destek” yürüyüşüne katılan İsmail Aydemir adlı bir kişinin hilafet bayrağı açtığı için yumruklu saldırıya uğradığı iddia edildi. Yumruk atan kişi ”Biz Türk’üz, bir Türk olamadınız, o bayrağı burada açamazsın” diye isyan etti.
DEVLETİN VALİSİ DEVLETİ SUÇLADI!
Konuya ilişkin tepki çeken bir paylaşım yapan Kocaeli Valisi Seddar Yavuz "Müslümanım diyen gençlerimizin bir kısmının Kelime-i Şehadeti ve Kelime-i Tevhidi bilmemelerinin sorumlusu siyasal sistem yani devlettir. Müslümanım diyen her bir bireye İslam Dininin temel prensipleri öğretilmelidir.'' dedi.
SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUK AMA YALNIZ BIRAKILDIK
Konuya ilişkin konuşan Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı Taylan Bingöl “Daha öncesinde de valinin devletin ideolojisi islamdır açıklaması oldu. Zamanında biz suç duyurusunda bulunduk. Hiçbir siyasi parti yanımızda bulunmadı. Tarikatlar bizi hedef gösterdi, havuz medyası linç etti. Bu şehirde siyasi partiler, birçok STK var ancak hiç biri sesini çıkarmadı. Her seferinde tek kaldık. Böylece Vali de açıklamalarına devam ediyor. Sadece ADD Kocaeli Şubesiyle olacak iş değil.
VALİ NABZI ÖLÇÜYOR
Vali nabzı bir yandan ölçüyor ve dozu artırıyor. Atatürkçülüğü resepsiyonlarda kadeh kaldırmak sanıyoruz ama mücadele etmek ve ses çıkarmak lazım. Biz yine bu işin peşini bırakmayacağız ancak herkesin sesini çıkarması lazım.”ifadelerini kullandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Doğrucu - Vali beyi tebrik ediyorum. İslama hakareti gericilik sayan, zavallı cahil ve gerici yobazlar kininizde boğulun.
İzmitli - Şeriatcı arap milliyetcileri iyice şumardılar, devlet anayasaya göre hareket etmiyor
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.