Yenicuma Sağlık Merkezi’nde mini-kriz giderildi

Yenicuma Sağlık Merkezi’nde dün kısa bir kriz yaşandı. 1 Ocak pazartesi günü kapalı olan sağlık Merkezi, dün sabah hizmete başlarken, pazartesi yoğunluğunun bir gün sonraya yüklenmesiyle, raporlu olan doktor Füsun Erdoğan işe gidemediği için, diğer doktor Fevziye Kemer tüm yükü omuzlamak üzere işyerine gitti.

TEDAVİ EDERKEN HASTALANDI

Fedakarlık yaparak hizmet sunmak için iş başı yapan Kemer, bir süre sonra hasta yoğunluğunun ardından hastalandı. Böylece Yenicuma Sağlık Ocağında doktor krizi yaşanırken, imdada yedek doktor yetişti. Kısa bir süre sonra hemen tedavilere devam etti ve mini kriz aşıldı. Mahalle muhtarları da olayı takip etti ve krizin giderilmesinde öncü oldu.