Yenicuma Sağlık Merkezi’nde mini-kriz giderildi

Yenicuma Sağlık Merkezi’nde dün kısa bir kriz yaşandı. 1 Ocak pazartesi günü kapalı olan sağlık Merkezi, dün sabah hizmete başlarken, pazartesi yoğunluğunun bir gün sonraya yüklenmesiyle, raporlu olan doktor Füsun Erdoğan işe gidemediği için, diğer doktor Fevziye Kemer tüm yükü omuzlamak üzere işyerine gitti.
TEDAVİ EDERKEN HASTALANDI
Fedakarlık yaparak hizmet sunmak için iş başı yapan Kemer, bir süre sonra hasta yoğunluğunun ardından hastalandı. Böylece Yenicuma Sağlık Ocağında doktor krizi yaşanırken, imdada yedek doktor yetişti. Kısa bir süre sonra hemen tedavilere devam etti ve mini kriz aşıldı. Mahalle muhtarları da olayı takip etti ve krizin giderilmesinde öncü oldu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.