İzmit’in Perileri, Beşiktaş karşısında tur arayacak

Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor, ING Kadınlar Türkiye Kupası Çeyrek Final müsabakasında deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak. Ligde doludizgin yoluna devam eden İzmit’in Perileri, Beşiktaş deplasmanında tur arayacak. Zorlu maç saat 20.30’da Beşiktaş Akatlar Arena’da oynanacak ve TRT Spor Yıldız kanalından naklen yayınlanacak. Tek maç üzerinden oynanacak çeyrek final müsabakalarının ardından, yarı finale yükselecek ekipler Final-Four organizasyonu için 4-5 Ocak tarihlerinde Balıkesir’de bir araya gelecek.

OKUL; “KUPAYI KAZANMAK İÇİN MÜCADELE EDECEĞİZ”

Beşiktaş karşılaşması hakkında değerlendirmelerde bulunan Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor Başantrenörü Hasan Fırat Okul, “Rakibimiz güçlü bir kadroya sahip olduğunu ligin ilk yarısını 3.sırada bitirerek gösterdi. Şu anda bizim takımımız oldukça başarılı bir grafik çiziyor. Maçı izleyecek olan seyircilere keyifli bir 40 dakika yaşatacağımıza inanıyorum. Takım olarak daha önce finale yükselme başarısı gösterdik, bu yıl da aynı hedefle kupayı kazanmak için mücadele edeceğiz” dedi.