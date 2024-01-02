“Ülkemizde yeterli düzeyde din eğitimi veriliyor”

İstanbul'da dün gerçekleşen “Şehitlere rahmet Filistin'e destek” yürüyüşüne katılan İsmail Aydemir adlı bir kişinin hilafet bayrağı açtığı için yumruklu saldırıya uğradığı iddia edildi. Yumruk atan kişi ”Biz Türk’üz, bir Türk olamadınız, o bayrağı burada açamazsın” diye isyan etti.
DEVLETİN VALİSİ DEVLETİ SUÇLADI!
Konuya ilişkin tepki çeken bir paylaşım yapan Kocaeli Valisi Seddar Yavuz "Müslümanım diyen gençlerimizin bir kısmının Kelime-i Şehadeti ve Kelime-i Tevhidi bilmemelerinin sorumlusu siyasal sistem yani devlettir. Müslümanım diyen her bir bireye İslam Dininin temel prensipleri öğretilmelidir.'' dedi.
15 TEMMUZ GİBİ OLAYLAR OLUR
Konuya ilişkin konuşan Eğitim İş 2 No’lu Şube Başkanı Sabri Mutlu “Teori de aslında bilmemelerinin değil öğretilmemesinin sorumlusu devlettir. Devlet bir ihtiyacı karşılamazsa tarikat ve cemaatler orada varlık gösterir ve 15 Temmuz gibi olaylar olur. Ancak zorunlu din dersi olan ülkemizde yeterli düzeyde din eğitimi okullarımızdaki din ve ahlak bilgisi öğretmenleri tarafından veriliyor.”dedi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.