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“Ülkemizde yeterli düzeyde din eğitimi veriliyor”

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz’un dün hilafet bayrağı taşıyan vatandaşa gösterilen tepki sonrası yaptığı açıklamaya ilişkin Eğitim İş 2 No’lu Şube Başkanı Sabri Mutlu “Ancak zorunlu din dersi olan ülkemizde yeterli düzeyde din eğitimi okullarımızdaki din ve ahlak bilgisi öğretmenleri tarafından veriliyor” dedi

Cihat Polat
Cihat Polat Tüm Haberleri
“Ülkemizde yeterli düzeyde din eğitimi veriliyor” mask

İstanbul'da dün gerçekleşen “Şehitlere rahmet Filistin'e destek” yürüyüşüne katılan İsmail Aydemir adlı bir kişinin hilafet bayrağı açtığı için yumruklu saldırıya uğradığı iddia edildi. Yumruk atan kişi ”Biz Türk’üz, bir Türk olamadınız, o bayrağı burada açamazsın” diye isyan etti.

DEVLETİN VALİSİ DEVLETİ SUÇLADI!

Konuya ilişkin tepki çeken bir paylaşım yapan Kocaeli Valisi Seddar Yavuz "Müslümanım diyen gençlerimizin bir kısmının Kelime-i Şehadeti ve Kelime-i Tevhidi bilmemelerinin sorumlusu siyasal sistem yani devlettir. Müslümanım diyen her bir bireye İslam Dininin temel prensipleri öğretilmelidir.'' dedi.

15 TEMMUZ GİBİ OLAYLAR OLUR

Konuya ilişkin konuşan Eğitim İş 2 No’lu Şube Başkanı Sabri Mutlu “Teori de aslında bilmemelerinin değil öğretilmemesinin sorumlusu devlettir. Devlet bir ihtiyacı karşılamazsa tarikat ve cemaatler orada varlık gösterir ve 15 Temmuz gibi olaylar olur. Ancak zorunlu din dersi olan ülkemizde yeterli düzeyde din eğitimi okullarımızdaki din ve ahlak bilgisi öğretmenleri tarafından veriliyor.”dedi.
# sabri mutlu, Seddar Yavuz, eğitim, Temmuz

02 Oca 2024 - 14:52 - Gündem

Muhabir  Cihat Polat

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