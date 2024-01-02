Bayraktar Köyü sakinleri istedi, İzmit Belediyesi mağduriyeti giderdi

İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ulaşımı daha konforlu hale getirmek adına birçok noktada yol yenileme çalışması gerçekleştiriyor. Kent merkezinin yanı sıra köy yollarında da özveri ile çalışan ekipler son olarak Bayraktar Köyü Atatürk Caddesi’ni asfalt yol konforuna kavuşturdu.

BÖLGE SAKİNLERİNDEN TEŞEKKÜR

Bayraktar Mahallesi’nde bulunan eski köy yolunun kullanılmaz hale gelmesiyle vatandaşlar İzmit Belediyesine yeni yol talebinde bulundu. Bölge sakinlerinin talebini hızlıca karşılık veren Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, 200 metrelik yolda 160 ton asfalt kullanarak yolu kullanışlı hale getirdi. Bölge halkı çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirerek İzmit Belediyesine teşekkür etti.