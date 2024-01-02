Hilafet bayrağı nedir? Hilafet ve Kelime-i Tevhid bayrağı arasındaki fark nedir?

İstanbul'un simge mekanlarından Galata Köprüsü'nde, bir destek yürüyüşünden dönen İsmail Aydemir isimli vatandaş, beklenmedik bir saldırıya uğradı. Aydemir, Filistin'e destek amacıyla düzenlenen yürüyüşten elinde Kelime-i Tevhid temalı bayrakla ayrılırken, bir saldırganın hedefi oldu. Görgü tanıklarının ifadelerine göre, saldırgan Aydemir'e "Arap sevicisi" diyerek saldırdı ve onu yumruklarla yaraladı.

Bu olay, çevredeki vatandaşlar tarafından hemen fark edildi. Olay yerinde bulunan bir kişi, yaşananları şöyle aktardı: "Servis beklerken, arkamı döndüğüm anda saldırganın Aydemir'e saldırdığını gördüm. Adam yerde kanlar içindeydi." Olay sonrası, hızla müdahale eden polis ekipleri, saldırganı gözaltına alarak olayla ilgili soruşturma başlattı.

Bu tür saldırılar, toplumsal barışı tehdit eden ciddi olaylar olarak kabul ediliyor. Yetkililer, vatandaşların görüş ayrılıklarını şiddet kullanmadan ifade etmeleri konusunda uyarıda bulunuyor. İstanbul'da gerçekleşen bu saldırı, toplumun farklı kesimleri arasında dayanışma ve anlayışın önemini bir kez daha gündeme getirdi.

HİLAFET BAYRAĞI NEDİR?

Arama motorlarında sıkça gündeme gelen ve geniş kitlelerin ilgisini çeken bir konu, hilafet bayrağı hakkında detaylardır. Bu bayrak, özgün yeşil renkli bir tasarıma sahiptir ve üzerinde üç adet beyaz hilal bulunur, ki bu tasarımıyla hilafet bayrağı olarak tanınmaktadır. Hilafet bayrağının anlamını ve önemini daha iyi anlamak için, öncelikle "hilafet" kelimesinin ne anlama geldiğini kavramak gerekir. Bu kelime, tarihi ve kültürel olarak derin anlamlar içeren bir terimdir ve bu bayrağın tasarımı da bu anlamı yansıtmak üzere oluşturulmuştur.

KELİME-İ TEVHİD BAYRAĞI ANLAMI NEDİR?

Kelime-i Tevhid'in asıl ifadesi, "lâ ilâhe illallah Muhammedün resûlullah" cümlesinden oluşur. Bu ifade, Türkçeye "Allah'tan başka ilah yoktur, Muhammed Allah'ın elçisidir" olarak çevrilebilir. Bu önemli dini ifade, inançların temelini ve dolayısıyla dinin merkezini oluşturan iki ana unsura dayanır. İlk unsur, Allah'ın eşsizliğini ve tekliğini ifade ederken, ikinci unsur, Allah'ın insanlıkla olan ilişkisini kurmak için gönderdiği peygamberliği (nübüvvet) ön plana çıkarır. Bu iki temel unsur, Kelime-i Tevhid'in derin anlamını ve dini önemini belirler.

HİLAFET VE KELİME-İ TEVHİD BAYRAĞI ARASINDAKİ FARK NEDİR?

Hilafet değil, Kelime-i Tevhid bayrağıdır. Üzerinde “Allah'tan başka ilah yoktur, Hz.Muhammed (s.a.v) Allah'ın elçisidir" yazar. Araplara özgü değildir. 1,5 milyar Müslüman her gün söyler.