02 Oca 2024 - 15:09- Siyaset G:

CHP'li Sarı: "Devletin valisi nasıl bunları konuşur ben de anlamadım"

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz’un dün hilafet bayrağı taşıyan vatandaşa gösterilen tepki sonrası yaptığı açıklamaya ilişkin CHP İl Başkanı Bülent Sarı gazetemize açıklama yaptı.

Cihat Polat
Cihat Polat Tüm Haberleri
CHP'li Sarı: "Devletin valisi nasıl bunları konuşur ben de anlamadım" mask

İstanbul'da dün gerçekleşen “Şehitlere rahmet Filistin'e destek” yürüyüşüne katılan İsmail Aydemir adlı bir kişinin hilafet bayrağı açtığı için yumruklu saldırıya uğradığı iddia edildi. Yumruk atan kişi ”Biz Türk’üz, bir Türk olamadınız, o bayrağı burada açamazsın” diye isyan etti.

DEVLETİN VALİSİ DEVLETİ SUÇLADI!

Konuya ilişkin tepki çeken bir paylaşım yapan Kocaeli Valisi Seddar Yavuz "Müslümanım diyen gençlerimizin bir kısmının Kelime-i Şehadeti ve Kelime-i Tevhidi bilmemelerinin sorumlusu siyasal sistem yani devlettir. Müslümanım diyen her bir bireye İslam Dininin temel prensipleri öğretilmelidir.'' dedi.

KEŞKE O KONUDA KONUŞSAYDI

Konuya ilişkin konuşan CHP İl Başkanı Bülent Sarı “Valinin ne demek istediğini biz de anlamadık. Devleti mi suçluyor, Cumhuriyet ve Laikliği mi suçluyor anlamadım. Vali bir tepki gösterecekse dünkü mitingde Türk bayrağı yoktu ona göstersin. Keşke o konuda konuşsaydı. Devletin valisi nasıl bunları konuşur ben de anlamadım”dedi.
# bülent sarı, chp, Seddar Yavuz, cumhuriyet

02 Oca 2024 - 15:09 - Siyaset

Muhabir  Cihat Polat

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Yorumlar

(2)
01

Doğrucu - Biraz yaşadığınız coğrafyayı ve tarihini araştırın bakalım, o zaman anlarsınız beyfendi...

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 02 Ocak 15:19

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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