CHP'li Sarı: "Devletin valisi nasıl bunları konuşur ben de anlamadım"

İstanbul'da dün gerçekleşen “Şehitlere rahmet Filistin'e destek” yürüyüşüne katılan İsmail Aydemir adlı bir kişinin hilafet bayrağı açtığı için yumruklu saldırıya uğradığı iddia edildi. Yumruk atan kişi ”Biz Türk’üz, bir Türk olamadınız, o bayrağı burada açamazsın” diye isyan etti.

DEVLETİN VALİSİ DEVLETİ SUÇLADI!

Konuya ilişkin tepki çeken bir paylaşım yapan Kocaeli Valisi Seddar Yavuz "Müslümanım diyen gençlerimizin bir kısmının Kelime-i Şehadeti ve Kelime-i Tevhidi bilmemelerinin sorumlusu siyasal sistem yani devlettir. Müslümanım diyen her bir bireye İslam Dininin temel prensipleri öğretilmelidir.'' dedi.

KEŞKE O KONUDA KONUŞSAYDI

Konuya ilişkin konuşan CHP İl Başkanı Bülent Sarı “Valinin ne demek istediğini biz de anlamadık. Devleti mi suçluyor, Cumhuriyet ve Laikliği mi suçluyor anlamadım. Vali bir tepki gösterecekse dünkü mitingde Türk bayrağı yoktu ona göstersin. Keşke o konuda konuşsaydı. Devletin valisi nasıl bunları konuşur ben de anlamadım”dedi.