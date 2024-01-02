İzmit Belediyesinin geleneksel hale getirdiği açma, meyve suyu ve sıcak çorba ikramı düzenli olarak devam ediyor. İzmit Belediyesi Çınar Ekibi, sabahın erken saatlerinde işe gitmek için Halkevi bölgesinde servis ve otobüs bekleyen işçilere ikramda bulundu. Çınar Ekibi, ikramları gerçekleştirdikleri sırada İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in selamlarını ileterek vatandaşlara afiyet olsun dileklerini iletti. Vatandaşlar ise yapılan ikramlardan duydukları memnuniyeti dile getirerek İzmit Belediyesine teşekkür etti.
- Hayatın İçinden
İzmit Belediyesi Çınar Ekibi, Halkevi’nde servis bekleyen işçilere ikramlarda bulundu
İzmit Belediyesi Çınar Ekibi, sabahın erken saatlerinde işe gitmek için Halkevi bölgesinde servis ve otobüs bekleyen emekçilere açma, meyve suyu ve sıcak çorba ikram etti
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.