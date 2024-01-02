- Hayatın İçinden

İzmit Belediyesi Çınar Ekibi, Halkevi’nde servis bekleyen işçilere ikramlarda bulundu

İzmit Belediyesi Çınar Ekibi, sabahın erken saatlerinde işe gitmek için Halkevi bölgesinde servis ve otobüs bekleyen emekçilere açma, meyve suyu ve sıcak çorba ikram etti

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İzmit Belediyesi Çınar Ekibi, Halkevi’nde servis bekleyen işçilere ikramlarda bulundu mask
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İzmit Belediyesinin geleneksel hale getirdiği açma, meyve suyu ve sıcak çorba ikramı düzenli olarak devam ediyor. İzmit Belediyesi Çınar Ekibi, sabahın erken saatlerinde işe gitmek için Halkevi bölgesinde servis ve otobüs bekleyen işçilere ikramda bulundu. Çınar Ekibi, ikramları gerçekleştirdikleri sırada İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in selamlarını ileterek vatandaşlara afiyet olsun dileklerini iletti. Vatandaşlar ise yapılan ikramlardan duydukları memnuniyeti dile getirerek İzmit Belediyesine teşekkür etti.
# İzmit belediyesi, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet

02 Oca 2024 - 15:23 - Hayatın İçinden

Muhabir  Haber Merkezi

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