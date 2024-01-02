Yılın antrenörü seçilen Hasan Fırat Okul, İzmit’i gururlandırdı

ING Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde mücadele eden Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor, şu ana kadar oynadığı 17 maçta 11 galibiyet 6 mağlubiyetle ligin 2’nci sırasında yer alıyor. İzmit’in Perileri, Başantrenör Hasan Fırat Okul’un koçluğunda başarılı bir sezon geçiriyor.

2019’DAN BERİ TAKIMIN BAŞINDA

Ligde oynadığı son 3 maçını kazanan İzmit Belediyespor, play-off iddiasına güçlü bir şekilde devam ediyor. Kadın basketbolu ile ilgili paylaşımlarda bulunan Just Womens Basketball sayfası da 2019 yılından bu yana İzmit Belediyespor’da başantrenörlük yapan tecrübeli koç Hasan Fırat Okul’u yılın antrenörü seçti.