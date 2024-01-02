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Skandal görüntüler! Anıtkabir'de şeriat çağrısı: Cumhuriyet'e lanet okudu

Anıtkabir’de skandal görüntüler. Bir şahıs 30 Aralık tarihinde Atatürk’ün naaşının bulunduğu Anıtkabir’e giderek Cumhuriyete lanet okudu ve şeriat çağrısında bulundu.
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Cumhuriyet’in haberine göre, 30 Aralık tarihinde Anıtkabir’e gelen kimliği belirsiz bir şahıs, Şeriat sloganları atarak Cumhuriyete lanet okudu:

“Şeriat gelecek

Kahrolsun Cumhuriyete

Ümmete verdiğiniz zarar yetmedi mi?”

O sırada Anıtkabir’de bulunan vatandaşlar skandal olay karşısında tepki gösterdi ve şahıs kısa süre içerisinde Jandarma ekipleri tarafından yakalanıp polis ekiplerine edildi.

Cumhuriyetimizin 100. Yılında yapılan bu provokasyon sonrasında şahsın gözaltına alınıp alınamadığına ilişkin bir bilgi bulunmazken konu ile alakalı olarak yetkili kurumlardan açıklama yapılması bekleniyor.

Kaynak: SÖZCÜ TV
# cumhuriyet, jandarma

02 Oca 2024 - 15:39 - Gündem

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