Skandal görüntüler! Anıtkabir'de şeriat çağrısı: Cumhuriyet'e lanet okudu

Cumhuriyet’in haberine göre, 30 Aralık tarihinde Anıtkabir’e gelen kimliği belirsiz bir şahıs, Şeriat sloganları atarak Cumhuriyete lanet okudu:
“Şeriat gelecek
Kahrolsun Cumhuriyete
Ümmete verdiğiniz zarar yetmedi mi?”
O sırada Anıtkabir’de bulunan vatandaşlar skandal olay karşısında tepki gösterdi ve şahıs kısa süre içerisinde Jandarma ekipleri tarafından yakalanıp polis ekiplerine edildi.
Cumhuriyetimizin 100. Yılında yapılan bu provokasyon sonrasında şahsın gözaltına alınıp alınamadığına ilişkin bir bilgi bulunmazken konu ile alakalı olarak yetkili kurumlardan açıklama yapılması bekleniyor.
Kaynak: SÖZCÜ TV
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.