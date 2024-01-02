ACISIYLA, TATLISIYLA   2023 BÖYLE GEÇTİ

OCAK

3 OCAK: Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Hakan Erdoğan, “TÜİK’in açıklamış olduğu verilerde, özellikle Kocaeli bölgesindeki yapıların yüzde 51.5’inin olası bir deprem durumunda riskle karşı karşıya olabileceğine dair bir vurgu var” dedi,

4 OCAK: Kullar Pazar Yeri’nde tezgah açan Bit Pazarı esnafı, pazarla ilgili alınan kapatma kararına tepki gösterdi. Pazar alanında bir araya gelen esnaflar, mağduriyetin nedenini belediye ve oda arasındaki soruna bağladı.

5 OCAK: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın sosyo-ekonomik yönden en gelişmiş ilçeler değerlendirmesinde Kocaeli’de ilk sırayı Gebze, ikinci sırayı İzmit aldı. Kandıra’nın ise gelişmişlikte gerilediği görüldü.

10 OCAK: Öldürülen gazeteci Güngör Arslan davasında karar çıktı. Mahkeme Arslan’ı öldüren Ramazan Özkan’a ağırlaştırılmış müebbet verirken, cinayeti azmettirme iddiasıyla yargılanan Avukat Ersin Kurt ise beraat etti.

11 OCAK: Sağlık teknisyeni Hürrem Doğan'ı evinden çıkarken tabanca ile vurarak öldürdüğü belirlenen akrabası İ.Ö. (52), gözaltına alındı. Zanlının Doğan’ı vurmak için 4 saat boyunca evinin önünde beklediği öğrenildi.

13 OCAK: 2019, 2020 ve 2021 yıllarında İstanbul’dan en fazla göç edilen ilin Kocaeli olduğu açıklandı. 2021 yılında İstanbul’dan Kocaeli’ye toplam 28 bin 906 kişi göç etti.

20 OCAK: Bir otel sahibinden rüşvet aldığı gerekçesiyle ‘dolandırıcılık’ suçuyla yargılanan eski MHP İl Başkanı Aydın Ünlü ve eski İl Sekreteri İzzet Erdem, dün görülen davada beraat ettiler.

22 OCAK: İzmit Belediyesi tarafından hazırlanan Leyla Atakan Şehir Kütüphanesi’nin açılışı dün gerçekleşti. Törene katılan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Başkan Fatma Kaplan Hürriyet’e proje için teşekkür etti.

30 OCAK: CHP Başiskele İlçe yöneticisi Vacit Çelik’in kızı Işıl Ezgi Çelik'in sanat yönetmenliğini yaptığı film, Hindistan Ahmed Nagar 4. Uluslararası Film Festivali'nde “En İyi Film, En İyi Yönetmen ve En İyi Oyuncu” ödülünü aldı.

ŞUBAT

2 ŞUBAT: Maşukiye Mahalle Muhtarı Halil İbrahim Ejderoğlu, bölgede atık suyun içme suyuna karıştığını ve ciddi anlamda altyapı problemleri yaşadıklarını belirterek, Büyükşehir’in bölgede acil çalışma yapması gerektiğini söyledi.

6 ŞUBAT: Geçtiğimiz hafta rüşvet aldığı iddiası ile tutuklanıp cezaevine gönderilen Gebze’deki savcının ardından, bu kez de Kocaeli İcra Müdürlüğü’nde görevli icra memuru F.N. de aynı suçlama ile tutuklandı.

7 ŞUBAT: Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki deprem, Türkiye’yi ayağa kaldırdı. 1999’daki Gölcük depremini yaşayan Kocaeli, tek yürek olarak dört bir koldan deprem bölgesine yardıma koştu.

8 ŞUBAT: AKP genel merkezinin talimatıyla Körfez, Darıca ve Dilovası belediye başkanları Kahramanmaraş’ta, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve diğer ilçe belediye başkanları da Antakya’da görevlendirildi.

13 ŞUBAT: Televizyonda üşüyen depremzedeleri gören ve içleri sızlayan Körfez Alihocalar Köyü sakinleri, 2 tırı doldurarak kışlık odunlarını bölgeye gönderdi. Alihocalar köylüleri, dayanışmanın en güzel örneğini sergiledi.

15 ŞUBAT: Yüzyılın felaketi Kahramanmaraş depreminin yaraları sarılmaya çalışılıyor. Evleri yıkılan depremzedelerin göç edeceği iller arasında Kocaeli de bulunuyor. Kocaeli’de deprem bölgesindeki illerden toplam 87 bin 466 kişi yaşıyor.

22 ŞUBAT: Kocaelispor ve Sakaryaspor dün tarihi bir maça imza attı. Kocaeli Stadyumu’nda oynanan maçın bütün hasılatı depremzedelere bağışlandı. Her iki takım taraftarları da maça büyük ilgi gösterdi. Sakaryaspor maçı 2-0 kazandı.

26 ŞUBAT: 1999’daki Gölcük depreminde ağır hasar alan İzmit Kınay İş Merkezi'nin yıkımına, aradan geçen 24 yıl sonra başlanabilmesi, doğal afetlerde acil kararlarla ne kadar yetersiz olduğumuzu ortaya koydu.

27 ŞUBAT: Kahramanmaraş depremi yeni bir milat olarak kabul edilmeli. Kocaeli Müteahhitler Birliği Başkanı Oğuzhan Keleş, yeni binalara sertifika verildiğini belirterek, 17 Ağustos 1999 Gölcük depreminden önce yapılan bütün yapılara da Bina Kimlik Sertifikası verilmesi gerektiğini söyledi.

28 ŞUBAT: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 3 aylık kuraklık haritası ilimiz için korkutan tabloyu gözler önüne serdi. Yayımlanan haritaya göre Kocaeli, “Olağanüstü Kuraklık” tehlikesi ile karşı karşıya.

MART

1 MART: Ölüm yolu olarak adlandırılan İzmit-Kandıra yolunda meydana gelen trafik kazasında Kandıra Belediyesi’nde görev yapan üç müdür ile diğer aracın sürücüsü yaralandı.

09 MART: Jeoloji Mühendisleri Odasının (JMO) raporuna göre 6.5 ve daha büyük yıkıcı depremde Kocaeli’de 580 okul yüksek deprem riski alanında yer alıyor.

10 MART: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin 14 Mayıs Pazar günü yapılması yönündeki kararı dün imzaladı. Yaklaşık 60 milyon seçmen bu tarihte sandık başına gidecek.

11 MART: Kocaeli’de yerel gazeteler, yeni yasanın devreye girdiği bu süreçte “pazar” günü yayınlanmama uygulamasını hayata geçiriyor.

15 MART: Başkanlığını Sevim Korkmaz Pekyörür’ün yaptığı Kocaeli Üreten ve Yöneten Kadınlar Platformu’nun depremzedeler için düzenlediği bağış kampanyasında toplam 4 milyon lira bağış toplandı.

17 MART KOÜ eski Rektörü, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve YÖK üyesi Prof. Dr. Sadettin Hülagü ile Kocaeli İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, AKP’den milletvekili aday adaylığı için görevlerinden istifa etti. Her ikisi de başvurusu yaptı.

22 MART: Kocaeli’deki kayıp-kaçak suyun oranı yüzde 25… İSU Genel Müdürü Ali Sağlık, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü’nün belirlediği yüzde 25’lik hedefe 5 yıl öncesinden ulaştıklarını söyledi.

25 MART: AKP’nin toplantısında konuşan Başkan Tahir Büyükakın, Kılıçdaroğlu’nun deprem bölgesinde kendisini ziyaret ederek teşekkür etmesiyle ilgili, “Çadırlarda aradıklarını bulamayınca teşekkür ederek gidiyorlar” demesi CHP’lilerin tepkisine neden oldu.

NİSAN

12 NİSAN: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ülgen Aytan, İzmit Körfezi'ndeki balıklar üzerine yaptıkları araştırmada 10 balıktan 4'ünde mikroplastik tespit ettiklerini, balıklarda en çok sentetik tekstil ürünlerinden kaynaklanan fiberlere rastladıklarını bildirdi.

13 NİSAN: AKP grubunun Fethiye Caddesi altyapı eleştirisine elinde asbestli boru ile yanıt veren İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, "Değiştirmediğiniz bu borularla 20 yıl İzmit halkını zehirlediniz" diyerek tepki gösterdi.

14 NİSAN: Sosyal medyada tartıştıkları MHP'li Erkan Azeri’nin evini bastıkları iddia edilen MHP Kocaeli İl Başkanı Murat Nuri Demirbaş, Ülkü Ocakları İl Başkanı Abdul- kadir Özdemir ve MHP Darıca eski İlçe Başkanı Yücel Bektaş'a ceza verildi.

15 NİSAN: İzmit Yuvam Akarca Mahallesi’nde bir sitenin istinat duvarının çökmesi sonucu hasar gören 4 apartmandaki 32 daire tahliye edilirken, olay sırasında evinin salonunun duvarı yıkılan 1 kişi ise yaralandı.

18 NİSAN: Kızılay’a ait İzmit Plajyolu’ndaki lojmanlar uzun süredir kentin gündemindeydi. Aldığımız bilgiye göre Kızılay, lojmanları TCDD’ye devretti, karşılığında TCDD’ye ait Bursa’dan bir arazi aldı.

27 NİSAN: Kahramanmaraş merkezli depremin ardından bölgede kurtarma çalışmalarına destek veren Kocaeli İtfaiyesi’ne ve Gölcük Arama Kurtarma Derneği’ne Devlet Üstün Fedakârlık Madalyası takdim edildi.

28 NİSAN: Gazetemizin geleneksel olarak düzenlediği DORUKTAKİLER 2022’nin ödül töreni KOTO Meclis Salonu’nda yapıldı. Büyük bir ilginin olduğu törende ödül alanların heyecanı ve mutluluğu görülmeye değerdi.

MAYIS

4 MAYIS: CHP’liler, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın usulsüz olarak arsa satışı yaptığı ve belediyeyi 626 milyon 400 bin lira zarara uğrattığı gerekçesiyle, yürütmenin durdurulması için mahkemeye başvurdu.

15 MAYIS: 14 Mayıs’ta yapılan seçimde AKP 7, CHP 4, İYİ Parti 1, MHP 1, Yeniden Refah Partisi 1 ve Yeşil Sol Parti milletvekili çıkardı. 2018’de yapılan seçimde AKP 7, CHP 3, İYİ Parti, MHP ve HDP de 1’er milletvekili çıkarmıştı.

16 MAYIS: Kocaelispor, dün sahasında Kastamonuspor’u 2-1 yenerek ligin bitmesine bir hafta kala grubunda şampiyon olarak tekrar 1.Lig’e yükselmenin gururunu yaşadı.

20 MAYIS: CHP’li eski belediye başkanı ve milletvekili Sefa Sirmen, sadece Fikri Işık’ın değil, eski Başkan İbrahim Karaosmanoğlu ve eski Bakan Osman Pepe’nin de hesap vermesi gerektiğini söyledi.

23 MAYIS: İzmit Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, Alanya Belediyespor’u serinin beşinci maçında 57-56 mağlup ederek bir yıl aradan sonra tekrar Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi’ne yükselmenin gurunu yaşadı.

28 MAYIS: İkinci tur seçiminde Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan, oyların yüzde 52.08’ini alarak yeniden Cumhurbaşkanı seçildi. Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu da yüzde 47.92 oy aldı.

31 MAYIS: İSU Genel Müdürlüğü dün yaptığı genel kurulda, Kocaeli'de konutlara yüzde 40, işyerlerine yüzde 60, sanayiye yüzde 85 oranında suya zam yaptı.

HAZİRAN

5 HAZİRAN: Başiskele’de hizmet veren Yeniköy Kültür Merkezi ve yapımı süren Yuvacık Kültür Merkezi’ndeki mobilyaların AKP eski İl Başkanı Şemsettin Ceyhan’ın şirketlerinden alındığı iddia ediliyor. İlçe esnafı; Belediye Başkanı Yasin Özlü’nün mobilya alımlarında sadece Ceyhan’ın firmalarını tercih etmesinden oldukça rahatsız…

12 HAZİRAN: Umuttepe’de sokak köpeklerinin saldırısından kaçarken 3 metrelik duvardan atlayan Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencisi Lokman Emre Yurtsever, kafasını yere çarptı. Yurtsever, tedavi gördüğü hastanede taburcu oldu.

20 HAZİRAN: Asgari Ücret Tespit Komisyonu dün yaptığı toplantıda 8 bin 506 TL olan asgari ücretin yüzde 34’lük zamla 11 bin 402 TL olmasına karar verdi. Böylece asgari ücrete 2 bin 896 TL’lik bir artış yapıldı.

23 HAZİRAN: Türkiye’de gelecek göremeyen gençler çareyi yurtdışına kaçmakta buluyor. Geçen yıl Yukarı Hereke’den, bu yıl da Dilovası’ndan başta Kanada olmak üzere diğer ülkelere kaçış var.

24 HAZİRAN: Çayırova Tapu Müdürlüğü’nde "resmi belgede sahtecilik", "rüşvet" ve "nitelikli dolandırıcılık" operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheli adliyeye sevk edildi.

TEMMUZ

4 TEMMUZ: 3.500 Suriyelinin yaşadığı Dilovası’nda evcil bir köpeğin Suriyeli mülteciler tarafından zehirlendiği iddiası ilçeyi ayağa kaldırdı. İlçe halkı ve Suriyeli mülteciler arasında taşlı sopalı arbede yaşandı.

5 TEMMUZ: İsveç’te Kur’an-ı Kerim’in cami önünde yakılmasına izin verilmesinin gündemde olduğu bir dönemde Kartepe’deki Ketence Barajı’nda Kur’an-ı Kerim’in yakıldığı ortaya çıktı.

10 TEMMUZ: Sağanak yağışın vurduğu Kandıra’nın Lokmanlı, Süllü, Döngelli, Akbal ve Bozburun köylerinde yaklaşık 200 bin dönüm arazi sular altında kaldı. Su basan tarım alanının yüzde 70'ini karpuz, domates, biber, fasulye ve bamya oluşturuyor.

11 TEMMUZ: Jeoloji Mühendisleri Odası Kocaeli İl Temsilcisi Niyazi Temizkan, İzmit, Derince, Kartepe, Başiskele ve Gölcük’te toplam 12 mahallenin aktif fay hattı üstünde olduğunu, bu bölgelerde toplam 70 bin 740 kişinin yaşadığını söyledi.

15 TEMMUZ: ‘Yerli Yerinde Hizmet ve Eser Dolu 4 Yıl’ başlıklı basın toplantısında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, 4 yıllık süre içinde taahhüt ettiklerinin yüzde 92’sini gerçekleştirdiklerini, dönem sonuna kadar da yüzde 100’ünü yapmayı hedeflediklerini söyledi.

18 TEMMUZ: Dilovası’nda düğün fotoğrafçısı ve oğulları düğünde tartıştıkları damat Güven Esen'in evini basıp silahla ateş açtı. Olayda, damadın amcası İdris Esen ve damadın sağdıcı Ömer Torun hayatını kaybetti. Damat Güven Esen ile birlikte biri 9 yaşında 4 kişi ise yaralandı.

20 TEMMUZ: Körfez Belediyesi’nde güvenlik görevlisi Kasım Kalın ile iş arkadaşı Tamer Yatan arasında silahlı kavga çıktı. Arbedede aynı silahtan çıkan kurşunlarla yaralanan ikili, hastanede hayatını kaybetti.

AĞUSTOS

8 AĞUSTOS: Derince’de TMO silolarında meydana gelen patlamada 12 kişi yaralandı. Yaralılardan durumu ağır olan 3 kişi entübe edildi. Patlamanın neden yaşandığı araştırılıyor.

12 AĞUSTOS: AKP’nin eski milletvekillerinden Emine Zeybek’in yengesi Gamze Macit hakkında resmi belgede sahtecilik ve dolandırıcılık suçlarından soruşturma başlatıldı.

15 AĞUSTOS: İYİ Parti’nin uzun yıllar il başkanlığını yapan ve önceki akşam geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Şanbaz Yıldız, dün sevenlerinin gözyaşları arasında son yolcuğuna uğurlandı.

29 AĞUSTOS: Maçın 71’inci dakikasında Altaylı Ceyhun Gülselam’ın omzunu ısıran Kocaelisporlu Fofana, hakem tarafından kırmızı kart görürken, bu hareketiyle spor gündemine damga vurdu.

EYLÜL

13 EYLÜL: Tüysüz kardeşlerin duruşması dün Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapıldı. Davanın 14’üncü celsesinde de karar çıkmadı. Dava, tarafların uzlaşamadığı gerekçesiyle 9 Ocak’a ertelenirken, Tüysüz mağdurları yine adalet istedi.

14 EYLÜL: Petrol Ofisi Grubu’nun Derince’de bulunan madeni yağ fabrikasının üretim kapasitesini Türkiye’nin madeni yağ tüketiminin yarısını karşılayacak seviyeye çıkardığı yeni lojistik merkezinin açılışı yapıldı.

18 EYLÜL: Eğitim Sen Kocaeli Şubesi, Veli Öğrenci Derneği (Velider) Kocaeli Şubesi ve Alevi Kültür Dernekleri önceki gün İzmit Yürüyüş yolunda bir araya gelerek iktidarın ÇEDES projesine tepki gösterdi.

19 EYLÜL: MEB’in ÇEDES Projesi’ni eleştiren CHP Kocaeli Milletvekili Prof. Dr. Mühip Kanko, “Toplumun sinir uçlarıyla oynayan Milli Eğitim Bakanlığı cehaleti ve kutuplaşmayı körükleyici siyasi planlarından biran önce vazgeçmelidir” dedi.

25 EYLÜL: İzmit Serdar Mahallesi’nde iki grup arasında kumar borcu nedeniyle çıktığı iddia edilen kavgada Emre A.'nın tabancayla başından vurduğu Halil Eser hayatını kaybetti. Eser’in Kocaelispor’un tribün liderlerinden biri olduğu öğrenildi.

29 EYLÜL: Kocaeli’nin zemin envanterini açıklayan İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şube Başkanı Ali Akgün, Kandıra’nın en sağlam zemine sahip bölge olduğunu, en yoğun çalışmaları ise Gebze ve Karamürsel’de yaptıklarını söyledi.

EKİM

9 EKİM: Körfez Fatih Aile Sağlığı Merkezi'nde hasta yakınları merkezde görev yapan Serdar Erişti, Ahmet Murat Kazan ve Yılmaz Sarıkaş adlı doktorları tekme tokat dövdü.

18 EKİM: KSO Meclis Toplantısı’nda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Cumhurbaşkanımız Kuzey Metro Hattının kurulması için kararnameyi imzaladı. 1.8 milyar dolarlık yatırım şehrimize hayırlı olsun” dedi

21 EKİM: Kocaeli’deki sivil toplum kuruluşları İzmit Anıtpark’ta miting yaparak Filistin halkına destek verdi. Binlerce vatandaşın katıldığı mitingde İsrail’in insanlık suçu işlediği belirtildi

25 EKİM: Gölcük’te emekli uzman çavuş Nevzat Acar, tabanca ile eşi ve 2 çocuğuna kurşun yağdırdıktan sonra kendisini vurdu. Olayda Nevzat Acar (53), eşi Züleyha (50) ve oğlu Oğulcan (26) hayatını kaybederken, kızı Nurseda Acar (22) ağır yaralandı.

30 EKİM: Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, 4.5 yılını değerlendirdiği toplantıda seçim beyannamesinde vadettiklerinin yüzde 98’ini gerçekleştirdiğini belirterek, Kartepe’ye birçok hizmette bulunduklarını söyledi.

KASIM

1 KASIM: 4.5 yılını anlatan Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, seçim beyannamesinde vadettiklerinin yüzde 85’ini gerçekleştirdiklerini, bir dönem daha belediye başkanlığı yapmak istediğini söyledi.

3 KASIM: Doğu Marmara Karavan Fuarı’nın açılışı İzmit İnterteks Fuar alanında yapıldı. Böylece Kocaeli’de ilk kez karavan fuarı açılmış oldu.

4 KASIM: Körfez’de düzenlenen bir mevlit töreninde Atatürk, Cumhuriyet ve eğitim sistemini hedef alan imam Metin Özcan, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" ile "Atatürk'e hakaret" suçundan tutuklandı.

5 KASIM: CHP’nin 38.Olağan Kongresi’nde ikinci turda 812 oy olan Özgür Özel seçimi kazanırken, Kemal Kılıçdaroğlu ise 536 oy aldı. Seçimi kazanan Özel, yerel seçim için seferberlik ilan etti.

6 KASIM: Ford Otosan'ın, inovatif ve verimli çözümlerle yeniden tasarladığı Yeniköy Fabrikası'nın açılışı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapıldı.

10 KASIM Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu büyük önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 85’inci yılında İzmit Kent Meydanı’nda hüzünle anıldı. Kent protokolü ölüm yıl dönümünde Ata’nın huzuruna çelenk bıraktı. Tören, ilk kez İzmit Kültür Tepesi yerine İzmit Kent Meydanı’nda yapıldı.

21 KASIM Eğitim İş Sendikası Kocaeli 1 No’lu Şube Başkanı Sabri Mutlu, 38 okulda dağıtılan Sezai Karakoç’a ait Diriliş Neslinin Amentüsü adlı kitabın halkı kin ve düşmanlığa teşvik ettiğini belirterek, kamu görevlileri hakkında suç duyurusunda bulundu.

23 KASIM CHP Körfez eski İlçe Başkanı Cavit Dağdeviren’in bilim insanı kızı Canan Dağdeviren, İngiliz yayın kuruluşu BBC’nin ‘2023’te ilham veren 100 kadın’ listesine girmeyi başardı.

25 KASIM Sarraf Tüysüzler ve Gülaçtı derken ilimizde bir kuyumculuk dolandırıcılığı daha ortaya çıktı. İzmit’te kuyumcu dükkanının sahibi Sercan T., iş yerini kapatıp vatandaşlardan topladığı döviz ve altınlarla kayıplara karıştı.

ARALIK

6 ARALIK AKP’den iki dönem Kocaeli milletvekilliği yapan, 2019 yerel seçimlerinde AKP’nin İzmit Belediye Başkan adayı olan Sibel Gönül’ün oğlu mimar Buğra Gönül, CHP’den Kartepe Belediye Meclis üyesi aday adayı oldu.

11 ARALIK MHP Milletvekili Saffet Sancaklı’nın ‘Kocaeli’de MHP’ye en az bir belediye başkanlığı verilmemesi durumunda seçim çalışmalarına katılmayacağım’ söylemi başına dert oldu. Bahçeli’nin tepkisi üzerine Sancaklı partisinden istifa etmek zorunda kaldı.

12 ARALIK Karamürsel ve Gölcük bölgesinin su ihtiyacını karşılaşacak İhsaniye Barajı’nın açılışı yapıldı. Telekonferansla açılışa katılan Cum- hurbaşkanı Erdoğan, tesisin hayırlı olması temennisinde bulundu

15 ARALIK Mecliste geçirdiği kalp krizi sonucu hastaneye kaldırılan SP Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez (54), hayatını kaybetti.

18 ARALIK Nijerya’da yakalandığı sıtma hastalığı sebebiyle hayatını kaybeden Kocaelispor Asbaşkanı Ekrem Can, Karamürsel’de toprağa verildi.

21 ARALIK CHP İl Başkanlığı, denizden çıkartılan dip çamurların İzmit Sepetçi Köyü’ndeki ormanlık alana atıldığı ve çevre katliamına neden olduğu gerekçesiyle, Büyükşehir Belediyesi hakkında suç duyurusunda bulundu.

23 ARALIK İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, yaptıkları son ‘memnuniyet anketinde’ İzmit halkının yüzde 66’sından olumlu yanıt aldıklarını söyledi.

25 ARALIK Milli Eğitim Bakanlığı'nın ÇEDES projesi kapsamında Karamürsel Ulu Camii İmamı Osman Akbaş, Karamürsel Anaokulu’nda çocuklara din eğitimi verdi. Eğitim-Sen Kocaeli Şubesi Başkanı Ayda Işık Sevim, duruma tepki gösterdi.

26 ARALIK Fırıncıların talebi üzerine 7.5 lira olan ekmeğin fiyatı 8 liraya, 10 lira olan simidin fiyatı 12.5 liraya çıkarıldı. Yeni tarife 1 Ocak 2024 tarihinde yürürlüğe girecek. Yani yeni yıla ekmek zammıyla gireceğiz.

27 ARALIK Kocaeli’de 145 sivil toplum kurulu tarafından “Terörü Lanetliyoruz’ yürüyüşü yapıldı. Binlerce kişi İzmit Fevziye Camii’nde bir araya gelerek Anıtpark’a kadar yürüdü. Miting ile son bulun yürüyüşte teröre karşı tek yürek olundu