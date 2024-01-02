Eğitim Gücü Sen, Eğitim İş, Eğitim Sen, Eğitim Bir Sen, Hürriyetçi Eğitim Sen ve Türk Eğitim-Sen'e üye eğitimciler, olayın yaşandığı Ressam Osman Hamdibey Ortaokulu'nun önünde toplandı.Çok sayıda öğretmen sloganlar atarak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne yürüdü.Türk Eğitim-Sen Kocaeli 2 Nolu Şube Başkanı Kürşat Türkcan, burada yaptığı açıklamada, eğitimcilere yönelik şiddet olaylarının önüne geçilmesi için şiddete başvuran kişilere ağır yaptırımlar uygulanması gerektiğini söyledi.Ressam Osman Hamdibey Ortaokulunda geçen hafta öğretmenler V. A. ve E.T. kendilerini darbettikleri gerekçesiyle bir öğrencinin 3 yakını hakkında şikayette bulunmuştu.Hastaneye giderek darp raporu alan 2 öğretmenin şikayeti üzerine 3 kişi hakkında adli işlem başlatılmıştı.
- Asayiş
Öğrenci yakınları öğretmenleri darp etmişti! Meslektaşlarına yönelik şiddete tepki gösterdiler
Darıca'da eğitimciler, geçen hafta 2 öğretmenin bir öğrencinin yakınları tarafından darbedilmesini protesto etti.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
eroldemirbek - bu tepkilerin hiç bir caydırıcılığı yoktur . doktor öğretmen gibi okumuşları dövenlerin arkası sağlamdır SİZ HİÇ BİR BÜYÜK ADAMIN ÇIKIIPTA NEDEN DOKTORLARI , ÖĞRETMENLERİ DÖVÜYORSUNUZ YAPMAYIN DEDİĞİNİ DUYDUNUZ MU ? DEMEK DERSE SEÇMEN KAYBEDER . kısasta hayr vardır der dinimiz . öğretmen doktor İSTERSE ADAMIN CANINA OKUR isterse
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.