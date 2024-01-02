Öğrenci yakınları öğretmenleri darp etmişti! Meslektaşlarına yönelik şiddete tepki gösterdiler

Eğitim Gücü Sen, Eğitim İş, Eğitim Sen, Eğitim Bir Sen, Hürriyetçi Eğitim Sen ve Türk Eğitim-Sen'e üye eğitimciler, olayın yaşandığı Ressam Osman Hamdibey Ortaokulu'nun önünde toplandı.Çok sayıda öğretmen sloganlar atarak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne yürüdü.Türk Eğitim-Sen Kocaeli 2 Nolu Şube Başkanı Kürşat Türkcan, burada yaptığı açıklamada, eğitimcilere yönelik şiddet olaylarının önüne geçilmesi için şiddete başvuran kişilere ağır yaptırımlar uygulanması gerektiğini söyledi.Ressam Osman Hamdibey Ortaokulunda geçen hafta öğretmenler V. A. ve E.T. kendilerini darbettikleri gerekçesiyle bir öğrencinin 3 yakını hakkında şikayette bulunmuştu.Hastaneye giderek darp raporu alan 2 öğretmenin şikayeti üzerine 3 kişi hakkında adli işlem başlatılmıştı.