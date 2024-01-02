Acurman: Nalıncı keseri yine AKP Belediyesi’ne yonttu

Başiskele Belediyesi ocak ayı olağan meclis toplantısında, gündem dışı olarak meclise taşınan önerge ile Başiskele Belediyesi iştirakinin vergi borçlarına karşılık olarak belediyeye ait 27 Milyon 720 bin TL değerli taşınmazın bakanlığa devrine karar verildi. Konuya dair basın açıklamasında CHP Başiskele İlçe Başkanı Av. Anıl Acurman,



“ Türkiye Cumhuriyeti sınırları dahilindeki her belediye kamunun ortak değeridir. Her belediyede devletimizin koruyucu babalığını görmek isterdik ancak devlet baba nalıncı keseri gibi yontuyor, hep AKP belediyeleri için bu korumayı sergiliyor. Bugün de İzmit Belediyesi’nde AKP li meclis üyeleri ve devlet kurumları tarafından yokuşa sürülen borç karşılığı taşınmaz devri konusu Başiskele Belediyemizin gündemine geldi. Bir tepki olarak hayır denilebilirdi ama biz onlar gibi yapmayıp kamunun menfaatine olanı savunduk ve önergeye evet dedik. Şimdi aynı duruşu İzmit’te AKP li meclis üyelerinden de bekliyoruz. Devletin elinde nalıncı keseri değil ancak adalet terazisi olabilir. Biz de adil bir yaklaşım bekliyoruz.” dedi.



Başiskele Belediyesi’nin 2019 yılından bu yana yapmış olduğu taşınmaz satışlarına da değinen Acurman:“Başiskele Belediyesi 2019 da göreve geldiğinden bu yana 30 taşınmaz satışı yapıp 72 milyon TL nin üzerinde gelir elde etti, borçlar karşılığı devrolunan taşınmazlar da eklendiğinde ve değerler güncellendiğinde devasa bütçe taşınmaz devirleriyle sağlandı. Ancak toprak zengini evlat sata sata yerken yerine bir değer koyamadı, 120 bini aşkın komşumuz 5 yılda beklediğini yine bulamadı. Çözümün AKP ve küçük ortağında olmadığı bir kez daha anlaşıldı. Çok yakında tüm değerlerini komşularımız için kullanmaya geliyoruz.” Sözleri ile belediye yönetimini eleştirdi.