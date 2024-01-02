 İzmit Belediyesi Çınar Akademi 2023’te  eğitimde başarının markası oldu



İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde eğitimde fırsat eşitliği sağlayan İzmit Belediyesi Çınar Akademi, 2023’te de gençlerin umut kapısı oldu. Eğitimde fırsat eşitliği ilkesi ile 5 Kasım 2022 tarihinde resmi açılışı yapılan ve Milli Eğitim Müdürlüğü ile İzmit Belediyesi arasında gerçekleştirilen Eğitim İş Birliği Protokolü ile hizmet vermekte olan Çınar Akademi 15 öğretmen ve 145 öğrenci ile 11-12 sınıf ve mezun grupları olmak üzere eğitime devam ediyor.



94 ÖĞRENCİ EĞİTİM ALMAYA HAK KAZANDI

11-12 Şubat 2023’te yapılması planlanan Kurum Kabul Sınavı, yaşanan deprem felaketi sonrası ertelenerek 11-12 Mart 2023 tarihlerinde yapıldı. Yapılan sınava 11 ve 12. Sınıf olacak toplam 500 kişi katıldı. Katılım sağlayan öğrenciler içerisinden kontenjan dâhilinde 94 öğrenci kurumda eğitim almaya hak kazandı.



AFET BÖLGESİNE EĞİTİM DESTEĞİ

6 Şubat Depremi dolayısıyla büyük hasar alan, Kahramanmaraş ve Adıyaman’da kurulan Çadır kentte Çınar Akademi YKS’ye hazırlanan öğrencilere hizmet verdi. 2 ay boyunca verilen derslere 30 öğrenci katıldı.



52 ÖĞRENCİ ÜNİVERSİTEYE YERLEŞTİ

2 rehber öğretmen eşliğinde YKS tercih danışmanlığı yapıldı. Yapılan tercihler 19 Ağustos 2023 tarihinde açıklandı. 52 öğrenci istediği bölümlere yerleştiler. 2023- 2024 Eğitim Öğretim dönemi 1 Ağustos 2023 tarihi itibariyle başladı.



KİTAPLARI DAĞITILDI

YKS sonucu ile birlikte gelen Mezun öğrencilerin ön kayıtları alındı. Mezun öğrencilerden bağıl değerlendirme yaparak ilk 55 Öğrenci Çınar Akademi’de eğitim görmeye hak kazandı. 12 Eylül İtibariyle 11. Sınıf ve Mezun Öğrencileri yeni döneme dahil oldular. Yeni dönem itibariyle öğrencilere dönem içerisinde ihtiyaçları olacağı test kitapları dağıtıldı.



MAHALLELERDE LGS EĞİTİMİ

Kasım ayı itibariyle mahallelerde LGS eğitimine başlandı. Topçular Mahallesi, Tavşantepe Mahallesi, Sanayi Mahallesi, Körfez Mahallesi, Akpınar Gençlik Merkezi, Şehit Ramazan Sarıkaya Kültür Merkezi, Karabaş Mahallesi, Gültepe Mahallesi olmak üzere toplam 85 öğrenciye ders veriliyor.



KARİYER GÜNLERİ

Çınar Akademi öğrencilerine yönelik online “Kariyer Günleri” yapıldı. Yapılan kariyer günlerinin ilk meslek konukluğunu avukat yaptı. 24 Kasım Öğretmenler Günü Yemeği Dernekler Yerleşkesinde verilen yemekle kutlandı. 30 Kasım 2023 tarihinde ODTÜ-Bilkent Üniversitesi- Anıtkabir gezisi düzenlendi. Toplam 104 öğrenci ve 9 öğretmen eşliğinde gezi programı yapıldı.



MATEMATİK ÇALIŞTAYI

2 Aralık 2023 Tarihinde MATBEG, Türkiye Akademi, Marmara Koleji işbirliğinde, sınıf öğretmenleri ve matematik öğretmenlerine yönelik “Matematik Çalıştayı” düzenlendi. Yapılan çalıştaya 200 katılımcı dâhil oldu. İzmit Belediyesi ve İstanbul Aydın Üniversitesi iş birliği ile Yüksek Öğretim Kurumları Sınavının (YKS) açıklanmasının ardından gençler için ücretsiz danışmanlık hizmeti verildi.