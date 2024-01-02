Osmanlı Döneminde Şehirlerin isimleri... İşte Kocaeli'nin o dönemki ismi...

Türkiye'de yer alan şehirlerin Osmanlı döneminde kullanılan isimleri herkesi şaşırttı.Şehirlerin Osmanlı dönemindeki ismi neydi? İnsanlar kendi memleketinin isimlerini merak ediyor.Bakın memleketinizin eski adı neymiş...Şehirlerin Osmanlı dönemindeki isimleri Devlet Arşivlerinden çıktı. Yayınlanan harita görseliyle beraber yaşadığınız yerin Osmanlı'daki ismini öğrenebilirsiniz.
ŞEHİRLERİN OSMANLI DÖNEMİNDEKİ İSMİ
Devlet arşivlerinden alınan haritaya göre Türkiye'de yer alan illerin Osmanlı zamanındaki isimleri yayınlandı. Osmanlı döneminde kullanılan şehir isimlerinin Anadolu'nun batı kısmındaki illeri kapsayan görselini görmek için yukarıdaki görsele bakınız. Anadolu'nun doğu kısmındaki Osmanlı isimleri ise aşağıdaki görselde yer alıyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.