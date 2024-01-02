02 Oca 2024 - 17:15- Gündem G:

Osmanlı Döneminde Şehirlerin isimleri... İşte Kocaeli'nin o dönemki ismi...

Şehirlerin Osmanlı dönemindeki ismi açıklandı! Bakın memleketinizin eski adı neymiş?

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Osmanlı Döneminde Şehirlerin isimleri... İşte Kocaeli'nin o dönemki ismi... mask
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Türkiye'de yer alan şehirlerin Osmanlı döneminde kullanılan isimleri herkesi şaşırttı.Şehirlerin Osmanlı dönemindeki ismi neydi? İnsanlar kendi memleketinin isimlerini merak ediyor.Bakın memleketinizin eski adı neymiş...Şehirlerin Osmanlı dönemindeki isimleri Devlet Arşivlerinden çıktı. Yayınlanan harita görseliyle beraber yaşadığınız yerin Osmanlı'daki ismini öğrenebilirsiniz. 

ŞEHİRLERİN OSMANLI DÖNEMİNDEKİ İSMİ

Devlet arşivlerinden alınan haritaya göre Türkiye'de yer alan illerin Osmanlı zamanındaki isimleri yayınlandı. Osmanlı döneminde kullanılan şehir isimlerinin Anadolu'nun batı kısmındaki illeri kapsayan görselini görmek için yukarıdaki görsele bakınız. Anadolu'nun doğu kısmındaki Osmanlı isimleri ise aşağıdaki görselde yer alıyor.
# türkiye

02 Oca 2024 - 17:15 - Gündem

Muhabir  Haber Merkezi

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