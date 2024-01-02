Bu işaretlere dikkat! Evliliğiniz tehlikede olabilir

Bir ilişkiyi devam ettirmek hiç de kolay değil, hele ki uzun yıllar sürecek bir evliliği... Bir evlilik danışmanı da çiftler için tehlike çanlarını çaldıran ve ilişkinin biteceğine işaret eden durumu açıkladı.

Rick Netshiozwi isimli evlilik danışmanı, TikTok'ta yayınladığı video ile dikkat çekti ve ilişkilerin nasıl devam edebileceğine dair önemli bir ipucu verdi.

Netshiozwi, 826.600'den fazla görüntülenen ve takipçileri ikiye bölen videosunda; birbirine dokunmayı bırakan çiftlerin eninde sonunda ayrılacağını söyledi.

Netshiozwi, "Ölmekte olan bir evliliğin en büyük işaretlerinden biri, bir ilişkinin dokunulmaz olmasıdır. Artık birbirinize sarılmıyorsanız, eskisi gibi öpüşmüyor ya da eskisi kadar sık öpüşmüyorsanız, dikkat!" dedi.İlişki gurusu, yatağın kendilerine ait kısmında kesinlikle uyuyan ve partnerinin ayaklarına bile dokunmayan kişilerin ayrılık yolunda olabileceğini söyledi. Netshiozwi, temas eksikliğinin, evliliğin ölüme doğru gittiğinin açık bir işareti olduğunu, çünkü bunun herhangi bir aşk ilişkisinin kritik bir bileşeni olduğunu söyledi.

Netshiozwi'nin videosu platformun kullanıcılarını da ikiye böldü. Bir kullanıcı, "Bu hepimizin iyi bir gece uykusu istediğinin açık bir işareti" diye şaka yaparken bir başkası da "İkimizde ellili yaşlarımızdayız. İkimiz de horladığımız için farklı yatak odalarında uyuyoruz. En son ne zaman öpüştüğümüzü hatırlamıyorum. Şu ana kadar 35 yıl geçti" diye yazdı.

Ancak çoğu kişi Netshiozwi'nin görüşüne katıldı. Bir kullanıcı, "Kocam 10 yıllık evlilikten sonra bile beni hâlâ eritiyor" dedi. Bir başkası da "Evliliğim böyleydi ve neredeyse ölüyordu. Ama üstesinden gelmeyi başardık" diye yazdı.