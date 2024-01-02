Çayırova’da 2024’ün ilk meclisi yapıldı

Çayırova Belediye meclisi 2024 yılının ilk toplantısı için bugün Belediye Kültür Salonu’nda bir araya geldi. Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin başkanlığında gerçekleştirilen meclis toplantısında 8 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Gündem maddeleri öncesinde açıklamalarda bulunan Başkan Çiftçi, yeni yılın herkese sağlık ve mutluluk getirmesini temenni ederek, Filistin’deki zulmün de sona ermesini diledi. İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan meclis toplantısında 8 madde görüşüldü.
Yapılan oylamada ilk gündem maddesi oy birliği ile ikinci gündem maddesi ise oy çokluğuyla kabul gördü. Üç ve dördüncü gündem maddelerinin oy birliği ile kabul gördüğü meclis toplantısında beşinci, altıncı ve sekizinci gündem maddeleri komisyona havale edildi. Bununla beraber gündemin yedinci maddesi kapsamında 2024 yılı denetim komisyonu üyeleri de belirlendi. Yapılan oylama sonrasında Metin Demirci, Hayati Güveren, Bekir Bilgiç, Vedat Özdemir ve Yılmaz Bilmez, denetim komisyonu üyesi olarak seçildi.
Çayırova Belediye meclisi 2024 yılının ilk toplantısı için bugün Belediye Kültür Salonu’nda bir araya geldi. Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin başkanlığında gerçekleştirilen meclis toplantısında 8 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Gündem maddeleri öncesinde açıklamalarda bulunan Başkan Çiftçi, yeni yılın herkese sağlık ve mutluluk getirmesini temenni ederek, Filistin’deki zulmün de sona ermesini diledi. İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan meclis toplantısında 8 madde görüşüldü.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.